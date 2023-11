escuchar

Una de las mejores decisiones que tomó David Beckham desde que está al frente del Inter Miami fue contratar a Lionel Messi a su equipo. Desde aquel instante, Las Garzas se volvieron populares a nivel mundial, ganaron su primera competencia a nivel nacional y su mejor futbolista se llevó el octavo Balón de Oro de su carrera. Para celebrarlo, el equipo de Florida organizó un partido amistoso para que el rosarino compartiera su premio con toda la afición. Al día siguiente, el exfutbolista británico le dedicó un cálido mensaje a través de las redes sociales.

La llegada de Lionel Messi a la MLS revolucionó Estados Unidos. Desde que arribó al Inter Miami de David Beckham, decenas de figuras internacionales se hicieron presentes en el DRV PNK Stadium este semestre, al igual que el deporte tuvo muchos nuevos adeptos en aquel país. Sumado a esto, el rosarino logró su octavo Balón de Oro luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022, por lo que el club estadounidense decidió homenajearlo con una noche especial este viernes de la mano de un amistoso ante el New York City.

Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro y lo compartió con los fanáticos del Inter Miami X: @InterMiamiCF

A sus 36 años, Lionel Messi fue protagonista de la “Noche de Oro” donde le hicieron un túnel hasta el centro del campo de juego y donde mostró su premio ante los fanáticos del Inter Miami que se hicieron presentes en el DRV PNK Stadium.

Para esta celebración, el equipo le puso un parche de dos cabras doradas a la camiseta, con relación al apodo del rosarino G.O.A.T. (Greatest of all times, el mejor de todos los tiempos). Además, la marca que viste al argentino le confeccionó un par de botines dorados, que en un costado exhibía cada uno de los Balones de Oro que logró a lo largo de su exitosa carrera futbolística.

Lionel Messi junto a los directivos del Inter Miami X: @InterMiamiCF

A pesar de la derrota 2 a 1 ante el New York City, Lionel Messi se dirigió a la hinchada en el momento previo al partido. “Gracias por estar acá. Es muy hermoso compartir el Balón de Oro con ustedes. Me parece que hace un montón de tiempo que estoy acá con ustedes. Quiero agradecerle a todos el trato; hubo muchísimo cariño. Me siento muy cómodo. Hay muchos latinos en esta ciudad, me hacen sentirme muy bien”, señaló.

Al día siguiente, David Beckham compartió una publicación en su cuenta de Instagram dedicada a la estrella de su club. “Felicidades, amigo mío, ganaste la Copa del Mundo con tu país y traes el Balón de Oro a nuestro club, un momento muy especial para ti, tu familia y nosotros”, introdujo y luego agregó: “Gracias mi amigo Leo Messi. G.O.A.T. La familia tus sueños se hicieron realidad”.

La publicación de David Beckham dedicada a Lionel Messi Instagram: @davidbeckham

En la imagen se ve al capitán de la selección argentina de espaldas luciendo el dorsal número “10″ y levantando con una mano el Balón de Oro al público. La publicación tuvo más de 150 mil likes y miles de comentarios dedicados al mejor futbolista de la temporada 2022-2023, según la prestigiosa revista francesa France Football.

Cabe destacar que en los próximos días, Lionel Messi viajará al país para sumarse a la concentración del seleccionado argentino de cara a la doble fecha eliminatoria, en el que enfrentará a Uruguay en el Monumental y a Brasil en el Maracaná.