La llegada de Lionel Messi a la MLS revolucionó Estados Unidos. Desde que arribó al Inter Miami de David Beckham, decenas de figuras internacionales se hicieron presentes en el DRV PNK Stadium este semestre, al igual que el deporte tuvo muchos nuevos adeptos en aquel país. Sumado a esto, el rosarino logró su octavo Balón de Oro luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022, por lo que el club estadounidense decidió homenajearlo con una noche especial este viernes de la mano de un amistoso ante el New York City. Sin embargo, al momento de ingresar al campo de juego, un pequeño detalle hizo reír a muchos.

El equipo de Florida preparó la “Noche d’Or” para homenajear a su principal estrella y la finalización de la temporada 2022-2023. Se imprimieron parches especiales para las camisetas de los locales, Lionel Messi se puso unos botines dorados, y todo el estadio se ploteó con imágenes del premio personal que logró Lionel Messi.

Lo curioso fue que, a pocos minutos de las 22 horas, cuando se apagaron las luces del DRV PNK Stadium, el rosarino ingresó con la indumentaria titular y el trofeo en la mano. Al lado de él, como es de costumbre desde su llegada a Miami, lo siguió su guardaespaldas personal Yassine Cheuko, quien no lo deja ni un minuto solo. En esta oportunidad solo pudo acompañarlo hasta el sector de prensa, donde estaba lleno de fotógrafos y cámaras de televisión.

El futbolista, por su parte, llegó hasta el centro del campo de juego donde lo esperaban las autoridades del Inter Miami y luego hizo un emotivo discurso. “Gracias por estar acá. Es muy hermoso compartir el Balón de Oro con ustedes. Me parece que hace un montón de tiempo que estoy acá con ustedes. Quiero agradecerle a todos el trato; hubo muchísimo cariño. Me siento muy cómodo. Hay muchos latinos en esta ciudad, me hacen sentirme muy bien”, señaló.

Luego continuó: “Conseguimos el primer título para el club, algo muy importante, sobre todo pensando en el año que viene. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando títulos. El año que viene tenemos cosas importantes. Vamos a disfrutarlo mucho. Ese es mi deseo”.

La imagen de Yassine Cheuko volvió a generar risas en el público, ya que en reiteradas oportunidades se mostró muy activo para custodiar a la estrella del fútbol. Cada vez que un hincha intenta invadir el campo de juego, es el primero que sale a resguardarlo. Una de las imágenes más recordadas fue antes de la entrega del Balón de Oro, cuando Messi asistió a ver un partido de Thiago en Florida junto a Antonela Roccuzzo y su hijo Mateo. Estaban los tres sentados en la mesa de un parque, pero a un costado, mirando el horizonte, se veía al exsoldado custodiando la zona.

Incluso en la misma ceremonia del Balón de Oro que se celebró el lunes 30 de octubre en el Teatro del Chatelet en París, Francia, estuvo presente Yassine Cheuko mirando la alfombra roja que estaba lleno de medios de comunicación. No obstante, una vez que el rosarino logró el premio, el guardaespaldas mostró su costado humano y compartió una foto junto al futbolista en el jet privado que lo traía de nuevo a Estados Unidos.