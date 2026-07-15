De David Beckham a Mick Jagger: los famosos presentes en Argentina vs. Inglaterra

Tras una larga espera de muchos años, Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo y, en esta ocasión, en la semifinal del Mundial 2026. Por eso, muchos famosos nacidos en el Reino Unido dijeron presente para esta ocasión y se llevaron todos los elogios por sus looks para esta jornada.

La principal figura de Inglaterra que estuvo presente en este partido fue David Beckham, exfutbolista que dejó un mal recuerdo en la selección argentina. Junto con él, en el palco lo acompañaron su esposa Victoria y su hijo Cruz, este último con la camiseta que llevó su padre en uno de los mundiales que jugó con el país europeo.

David Beckham dijo presente con Victoria y Cruz PAUL ELLIS - AFP

Otro que también dijo presente fue Mick Jagger, quien había aparecido días atrás para el partido de cuartos de final ante Noruega. En este caso, el integrante de The Rolling Stones volvió a decir presente en un palco y sin ninguna distinción de su país.

Mick Jagger se hizo presente para ver a Inglaterra, como sucedió ante Noruega Captura TV

En el mundo de la música, Inglaterra tiene muchos artistas de renombre y otro que también apareció en la transmisión de televisión fue Louis Tomlinson, ex de One Direction. En este caso, fue una presencia especial por lo que ocurrió con Liam Payne hace poco más de un año en Argentina.