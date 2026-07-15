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De David Beckham a Mick Jagger: los famosos presentes en Argentina vs. Inglaterra
Varias celebridades británicas aparecieron en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para ver la segunda semifinal del Mundial 2026
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Tras una larga espera de muchos años, Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo y, en esta ocasión, en la semifinal del Mundial 2026. Por eso, muchos famosos nacidos en el Reino Unido dijeron presente para esta ocasión y se llevaron todos los elogios por sus looks para esta jornada.
La principal figura de Inglaterra que estuvo presente en este partido fue David Beckham, exfutbolista que dejó un mal recuerdo en la selección argentina. Junto con él, en el palco lo acompañaron su esposa Victoria y su hijo Cruz, este último con la camiseta que llevó su padre en uno de los mundiales que jugó con el país europeo.
Otro que también dijo presente fue Mick Jagger, quien había aparecido días atrás para el partido de cuartos de final ante Noruega. En este caso, el integrante de The Rolling Stones volvió a decir presente en un palco y sin ninguna distinción de su país.
En el mundo de la música, Inglaterra tiene muchos artistas de renombre y otro que también apareció en la transmisión de televisión fue Louis Tomlinson, ex de One Direction. En este caso, fue una presencia especial por lo que ocurrió con Liam Payne hace poco más de un año en Argentina.
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