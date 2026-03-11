La muerte de Liam Payne: la Justicia de la Ciudad juzgará a los acusados de suministrarle droga al músico

El cantante británico Liam Payne murió en octubre de 2024 después de caer desde un tercer piso al patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado. Braian Paiz y Ezequiel Pereyra están procesados por haberle “entregado estupefacientes mediante precio” al músico. Ese expediente fue elevado a la etapa de juicio. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño definió que el debate debará estar a cargo del fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Así se informó oficialmente en un comunicado de prensa. “Por mayoría, el Tribunal resolvió que corresponde la intervención de la Justicia local, en línea con el dictamen del fiscal general adjunto, por entender que la materia –suministro de drogas mediante pago– se encuentra transferida a la Ciudad y que en el caso no se ven afectados los principios de preclusión [cuando una etapa procesal se cierra, no se puede volver atrás] y progresividad [el proceso avanza paso a paso de manera secuencial hacia la sentencia final]“, se explicó.

Paiz era camarero de un restaurante de Puerto Madero que el excantante de One Direction había conocido poco antes de su muerte. En tanto que Pereyra trabajaba en el hotel donde se alojaba el músico.

Los votos por la mayoría fueron de los jueces Inés M. Weinberg −presidente del TSJ−, Alicia Ruiz y Francisco Lozano. En disidencia votaron Santiago Otamendi y Marcela De Langhe.

Payne murió el 16 de octubre de 2024. En el momento en que cayó desde el tercer piso hacia el patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado “atravesaba algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”. Murió por politraumatismos y múltiples fracturas –entre ellas, una en la base del cráneo, de carácter vital– y “una hemorragia interna y externa”.

Así lo había informado el fiscal Marcelo Roma, que interinamente estuvo a cargo de la investigación al subrogar a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N°14, conducida por su colega Andrés Madrea, en un comunicado publicado por la página web de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, tras la muerte del músico.

En la necropsia, firmada por los médicos Santiago Maffia Bizzozero y Roberto Víctor Cohen, se hizo referencia a 25 lesiones compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

“Las lesiones craneoencefálicas tuvieron la idoneidad suficiente como para producir la muerte, mientras que las hemorragias internas y externas en cráneo, tórax, abdomen y miembros contribuyeron con el mecanismo de muerte. También estimaron los forenses que, analizadas las manos, no se constataron lesiones del tipo defensivas, que todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran vitales y de producción contemporánea entre sí y que no se han observado lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas” , se afirmó en la citada publicación.

Para los investigadores judiciales, por la “posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

El músico murió ayer al caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el hotel CasaSur, situado en Costa Rica al 6000. El encargado de la recepción, Esteban, llamó a las 17.01 al número de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol.

“Al llegar el Servicio de Atención de Emergencia (SAME) y personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, Payne ya había caído desde el balcón de su habitación y falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas”, según lo publicado por www.fiscales.gob.ar.