LA NACION

Mick Jagger apareció en un palco en el Inglaterra vs. Noruega y las redes estallaron

Los usuarios comenzaron a bromear con la supuesta “mala suerte” que el cantante de los Rolling Stones le da a los equipos que apoya cada vez que va a la cancha

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El cantante británico asistió al estadio para ver a su selección (Foto: X)
El cantante británico asistió al estadio para ver a su selección (Foto: X)

En el partido de Inglaterra vs Noruega por los 4tos de final del Mundial 2026 hubo una aparición estelar en las tribunas: Mick Jagger dijo presente para alentar a su selección.

El líder de los Rolling Stones es protagonista de una de las supersticiones más famosas del fútbol, sostiene que cuando el cantante apoya públicamente a una selección o asiste a un partido, ese equipo termina perdiendo. A partir de este mito, las redes estallaron de comentarios por su presencia en Miami.

Este mito nació durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Antes de varios encuentros, Jagger manifestó su apoyo a selecciones como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Curiosamente, todos esos equipos acabaron siendo eliminados.

Desde entonces, cada vez que Inglaterra disputa un torneo importante, muchos hinchas bromean en redes sociales pidiéndole a Jagger que no apoye al equipo. La superstición se extendió tanto que cada aparición pública de Jagger en un evento deportivo genera comentarios y memes sobre su supuesta “mufa”.

El líder de los Rolling Stones no quiso perderse los 4tos de final (Foto: X)
El líder de los Rolling Stones no quiso perderse los 4tos de final (Foto: X)

Pese a eso, el propio músico se tomó siempre el tema con humor. En varias ocasiones respondió en redes sociales y llegó a bromear diciendo que no era responsable de las derrotas de las selecciones. Como se vio en este caso, no le importó esta superstición y decidió ir personalmente a apoyar a la selección inglesa en Miami.

A partir del nuevo enfretamiento entre Noruega e Inglaterra, los usuarios en las redes sociales no pudieron evitar bromear con la presencia del cantante en el estadio de Miami, luego de que la transmisión oficial del partido lo mostró en un palco.

Los comentarios más divertidos en las redes sociales:

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Las grandes estrellas llenaron de elogios a Messi en la previa del partido ante Suiza
    1

    Las grandes estrellas llenaron de elogios a Messi en la previa del partido ante Suiza

  2. El país del chocolate que no tiene capital y no quiere entrar a la UE pero sí ganarle a la Argentina
    2

    Suiza: el país del chocolate que tiene la mayor cantidad de bunkers por habitante y la tumba de Borges

  3. Quién es Tate McRae, la cantante que llevó la pelota en el partido de España vs. Bélgica
    3

    Quién es Tate McRae, la cantante que llevó la pelota en el partido de España vs. Bélgica

  4. Noruega vs. Inglaterra: a qué hora se juega el partido y por dónde se puede ver
    4

    Noruega vs. Inglaterra: a qué hora se juega el partido y por dónde se puede ver