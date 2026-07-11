Mick Jagger apareció en un palco en el Inglaterra vs. Noruega y las redes estallaron

En el partido de Inglaterra vs Noruega por los 4tos de final del Mundial 2026 hubo una aparición estelar en las tribunas: Mick Jagger dijo presente para alentar a su selección.

¡MIREN QUIÉN ESTÁ! Mick Jagger presente en Miami observando a Inglaterra vs. Noruega.



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El líder de los Rolling Stones es protagonista de una de las supersticiones más famosas del fútbol, sostiene que cuando el cantante apoya públicamente a una selección o asiste a un partido, ese equipo termina perdiendo. A partir de este mito, las redes estallaron de comentarios por su presencia en Miami.

OJITO CON LOS CABALEROS



Mick Jagger, vocalista de Rolling Stones, dijo presente en el encuentro de Noruega e Inglaterra.



Segundos después de que lo enfocaran, Bellingham marcó el gol del empate para los 3 Leones.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XduNrhdhPG — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Este mito nació durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Antes de varios encuentros, Jagger manifestó su apoyo a selecciones como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Curiosamente, todos esos equipos acabaron siendo eliminados.

Desde entonces, cada vez que Inglaterra disputa un torneo importante, muchos hinchas bromean en redes sociales pidiéndole a Jagger que no apoye al equipo. La superstición se extendió tanto que cada aparición pública de Jagger en un evento deportivo genera comentarios y memes sobre su supuesta “mufa”.

El líder de los Rolling Stones no quiso perderse los 4tos de final (Foto: X)

Pese a eso, el propio músico se tomó siempre el tema con humor. En varias ocasiones respondió en redes sociales y llegó a bromear diciendo que no era responsable de las derrotas de las selecciones. Como se vio en este caso, no le importó esta superstición y decidió ir personalmente a apoyar a la selección inglesa en Miami.

A partir del nuevo enfretamiento entre Noruega e Inglaterra, los usuarios en las redes sociales no pudieron evitar bromear con la presencia del cantante en el estadio de Miami, luego de que la transmisión oficial del partido lo mostró en un palco.

Los comentarios más divertidos en las redes sociales:

Mick Jagger esta en la cancha. Ahora vamos a ver si se cumple o no la tradición. pic.twitter.com/ai8LFk9BVF — Antitodo (@Antitodo01) July 11, 2026

Mick Jagger en el estadio...



Noruega a semifinales (?) 😅 — José Arredondo Escobar (@jose_arred) July 11, 2026

Está Mick Jagger en el estadio.

Nada puede salir mal — Emi Zapata (@emicateok) July 11, 2026

Está Mick Jagger, las últimas veces que apareció en Mundiales fué a mufetearla, quedó fuera Inglaterra 😂 — Mark Wallas🍆 (@MarkWallass) July 11, 2026

está en la cancha el piedra de Mick Jagger.

Si gana Inglaterra hoy se anulan mufas — Gustavo.Villarreal (@GustavoVII66) July 11, 2026