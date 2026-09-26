Hinchas de Estudiantes increparon a Darío Herrera en la previa de la final con Rosario Central: “¡Tomatela!“

A solo horas de la Supercopa Internacional que jugarán Estudiantes y Rosario Central en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, hinchas del Pincha se cruzaron con Darío Herrera y su cuerpo arbitral y lo increparon. “¡Tomatela!“, se escuchó entre los gritos.

El hecho ocurrió en el lobby del hotel NH en la capital provincial, donde se alojaron los jueces. En un video que trascendió en redes, se observa a los fanáticos del club de La Plata quejándose cara a cara con uno de los colaboradores.

Así fue el cruce de hinchas de Estudiantes con el cuerpo arbitral

“¡Anda a la tribuna! !Encima venís a apretar a los árbitros acá! ¡Lo único que falta, viejo!“, gritó uno de los protagonistas. Luego, Cristian Navarro, quien se desarrollará como el segundo asistente en la final de esta tarde, se plantó y se dirigió a uno de los hinchas.

“¿Vos no te equivocas? ¿No tomás mal una medida? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos”, expresó. “¡Tomatela!“, se oyó después.

Vale mencionar que Herrera fue el árbitro en la final de la Supercopa Internacional que se disputó en julio de 2025, cuando Vélez derrotó a Estudiantes por 2 a 0 con goles de Tomás Galván y Braian Romero.

Herrera fue uno de los árbitros argentinos en el Mundial 2026 RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En aquel partido, el juez expulsó a Edwuin Cetré sobre el final del encuentro por una fuerte infracción sobre Matías Pellegrini.

A pesar de aquel registro negativo, el historial de Estudiantes con Herrera es positivo. De 24 encuentros que lo dirigió, ganó 11, empató ocho y apenas perdió cinco.

Para este encuentro, el juez neuquino tendrá a Gabriel Chade y Navarro como asistentes, mientras que Maximiliano Manduca será el cuarto árbitro y Federico Cano, el quinto. En el VAR estará Jorge Baliño con Mauro Ramos Errasti como AVAR.

Cómo ver la final online

El encuentro se disputa este sábado en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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Último antecedente

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue con sonrisa para Estudiantes. Se cruzaron por los 16avos de final de la Copa Argentina y el Pincha se impuso por 3 a 0.

Los goles los convirtieron Guido Carrillo, Tiago Palacios -de penal- y Mikel Amondarain. El equipo de Alexander Medina avanzó y en los octavos eliminó a Barracas Central por 3 a 1. En los cuartos se chocará con Platense, con quien se cruzará el jueves.

Palacios convirtió uno de los goles X @Copa_Argentina

En la previa, el presidente del club de La Plata, Sebastián Verón, expresó que el duelo con el Calamar contaba con mayor importancia que la final ante Central por la posibilidad que da la Copa Argentina de clasificar a la Libertadores.

“Es una final y como toda final va respetada. Igualmente, para mí el jueves es un partido mucho más trascendental e importante que lo que jugamos mañana”, había afirmado la Brujita, en diálogo con Radio Provincia.