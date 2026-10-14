Descontrol en el ingreso de hinchas de River al estadio de Sarmiento de Junín

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el estadio Eva Perón de Junín, en la previa del partido entre Sarmiento y River Plate por la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

La demora en el ingreso de los espectadores provocó aglomeraciones en uno de los accesos y derivó en incidentes que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa a fanáticos forzando una puerta, personas caídas y la agresión de un hincha a un policía.

DESCONTROLADO INGRESO DE LOS HINCHAS DE RIVER EN JUNÍN



La demora en el acceso produjo tensión entre los fanáticos, que se agolparon en una de las puertas del estadio de Sarmiento. pic.twitter.com/lJ2uvocDox — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2026

Según se observa en los videos, una gran cantidad de hinchas se aglomeró en una de las puertas de ingreso al estadio. Entre los presentes había familias, personas mayores y niños.

En ese contexto, varios hinchas comenzaron a empujar y forzar una de las puertas de acceso mientras desde el interior del estadio otros hinchas colaboraron para abrirla, lo que permitió el ingreso de la multitud que presionaba desde el exterior.

Ángel Correa, uno de los delanteros por los que apuesta Ponzio para el partido con Sarmiento River Plate

Durante el avance se produjeron empujones y corridas en ese sector, mientras algunas personas quedaron en el piso. Las imágenes también muestran la presencia de personal de seguridad y efectivos policiales intentando intervenir ante el avance de los hinchas. En las imágenes puede observarse además que un hincha le dio un cachetazo a un efectivo en medio de los incidentes.

Los disturbios se produjeron en la previa del encuentro que había sido reprogramado debido a la convocatoria de futbolistas del conjunto de Núñez para la última fecha FIFA.

El Verde viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi Club Atlético Sarmiento

El Verde, que viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi como visitante, es una de las grandes revelaciones del certamen en curso. Está cuarto en la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos al igual que Huracán y Gimnasia de La Plata, a los que supera por diferencia de gol.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, se mantiene en el noveno lugar del Grupo B con 16 unidades y en la última jornada venció por la mínima diferencia a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la Primera Nacional.