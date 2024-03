Di María publicó un sentido posteo por la ola de violencia narco que golpea a Rosario

Escuchar

Ángel Di María no es ajeno a lo que sucede en Rosario, su lugar natal, por lo que decidió publicar un sentido posteo en sus redes sociales para expresarse por la ola de violencia narcocriminal que azota a su ciudad. Acompañando con una foto en tonos grises y negros del Monumento a la Bandera, el delantero de la selección argentina escribió la frase “Pedimos PAZ”, con énfasis en la última palabra.

En la imagen se ve al emblemático monumento - el espacio que suelen elegir las y los rosarinos para festejar o hacer multitudinarias marchas - rodeado por un crespón negro y, debajo, el exjugador de Rosario Central sumó el ícono de unas manos juntas.

El posteo de Ángel Di María por la violencia en Rosario @angeldimariajm

El futbolista rosarino hizo la publicación en medio de la conmoción por los últimos cuatro asesinatos a civiles inocentes perpetrados por sicarios y grupos narcoterroristas, según los denominó el Gobierno. “No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas”, dijo en la mañana de este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A través del artículo 14 del Código Penal, “toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena”, explicó la funcionaria. Además, adelantó que enviarán una “Ley antimafia” al Congreso de la Nación, que aplicará una “persecución penal sobre el crimen organizado” y le adjudicarán la pena a todos los integrantes de la banda “por el hecho de participar”.

Di María y su estrecha relación con Rosario

Di María nació el 14 de febrero de 1988 en la ciudad santafesina de Rosario y creció en el barrio Parque Casas, ubicado en la zona norte de la ciudad. Vivió allí hasta 2007, cuando fue transferido desde “el Canalla” (donde debutó en 2005) a Benfica, de Portugal, donde actualmente volvió a jugar y tiene contrato hasta mediados de este año.

Poco más de un mes atrás, en diálogo con TyC Sports, Fideo, de 36 años, se refirió a los rumores de que pueda volver pronto a Rosario para jugar en el club del que es hincha. “Estoy tranquilo. Quería venir un año a Benfica y a partir de ahí ver lo que pasaba. Vi que la 11 [del Canalla] no la tiene nadie, porque me llegan comentarios de mis amigos, pero estoy tranquilo, viendo qué es lo que pasa”, dijo.

Di María publicó un sentido posteo por la ola de violencia narco que golpea a Rosario @CARCoficial

“Mi cabeza está tranquila y si se tiene que dar, se dará. Pero yo no pedí nada para volver”, aclaró entonces Di María. “La verdad es que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. Lo hice una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo”, dijo.

