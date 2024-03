Escuchar

Tallon Griekspoor (27 años) es el mejor tenista de Países Bajos. Número 27 del ranking mundial (21° en noviembre del año pasado), ya sabe lo que es ser campeón en el ATP Tour: en 2023 ganó los trofeos de Pune y ‘s-Hertogenbosch. Hincha de Ajax y aficionado a las películas de Rocky y Creed, tiene al británico Andy Murray como referencia, es fanático de las carreras de motocross y, si no hubiera encarado una carrera profesional en el tenis, le habría gustado ser piloto de Fórmula 1. Por lo general, es un jugador correcto, sin grandes estridencias... Hasta la última jornada de Indian Wells .

La frustración de Tallon Griekspoor ante Alexander Zverev en el BNP Paribas Open de Indian Wells MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El neerlandés tenía un reto muy demandante por la tercera ronda del primer Masters 1000 del año, ante el alemán Alexander Zverev, número 6 del mundo. Sin embargo, Griekspoor tuvo un arranque inspirado y llegó a adelantarse 5-3 en el primer set. No pudo aprovechar la ventaja, sin embargo, cuando llegaron al tie-break, tuvo varias chances para cerrar el parcial: estuvo 5-2 y hasta contó con un par de set points. Pero... no pudo aprovecharlos. Zverev terminó obteniendo ese primer parcial por 7-6 y 9-7 en el tie-break. Cuando Griekspoor falló, de derecha, el último tiro, no toleró la frustración y se desquitó con la raqueta, haciéndola añicos: la impactó ocho veces contra el suelo. El umpire del partido, el popular sueco Mohamed Lahyani, le aplicó una advertencia por semejante reacción.

Así quedó la raqueta de Tallon Griekspoor tras el ataque de furia del tenista de Países Bajos en Indian Wells MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la reanudación del partido, antes de que comenzara el segundo set, ocurrió algo curioso: tanto Zverev como el árbitro Lahyani limpiaron el piso con toallas y barrieron los pedacitos de la raqueta destrozada de Griekspoor que habían quedado desparramados por el fondo de la cancha. El jugador nacido en Hamburgo logró el segundo set con mayor comodidad, por 6-3, redondeando un triunfo en menos de dos horas (1h43m). En los 8vos de final, Zverev se medirá con el australiano Alex De Miñaur. Al margen de ello, se verá si la ATP le aplica una multa económica a Griekspoor.

La furia de Griekspoor

Cerúndolo se despidió ante Shelton

Francisco Cerúndolo (22°) jugó su mejor partido en la temporada, sin embargo le tocó despedirse de Indian Wells. En la tercera ronda, el porteño perdió frente al estadounidense Ben Shelton (16°), una de las mejores apariciones del circuito en los últimos tiempos, por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-6 (7-5), en 2h43m.

El porteño Francisco Cerúndolo cayó ante Ben Shelton en Indian Wells CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vaya si habrá sido equilibrado el partido, en el court central del torneo, que ambos ganaron la misma cantidad de puntos: 111. El argentino, que por primera vez estuvo acompañado en un torneo por Franco Davín (el excoach de Juan Martín del Potro y Gastón Gaudio, entre otros, se sumó al equipo desde diciembre pasado; también continúa Kevin Konfedrak), anotó 23 tiros ganadores y salvó 9 de 10 break points. Cerúndolo tiene un récord en la temporada de seis victorias y ocho derrotas; su próximo desafío será el Masters 1000 de Miami, donde el año pasado llegó a los cuartos de final.

En la competencia femenina, la rosarina Nadia Podoroska (84°), que había ingresado en el main draw como perdedora afortunada y ganado dos partidos en el cuadro principal (ante las estadounidenses Ashlyn Krueger y Kyla Day), perdió ampliamente en la tercera ronda: por un doble 6-1 ante la rusa Anastasia Potapova (33°), en una hora.

Hoy, quien tendrá un desafío de alta complejidad será Sebastián Báez . El argentino disfruta de una inercia ganadora producto de sus títulos consecutivos en Río de Janeiro y Santiago de Chile, que le permitieron ser top 20 por primera vez (19°). Además, debutó directamente en la segunda ronda de Indian Wells derrotando al italiano Fabio Fognini. Pero hoy, en el tercer turno del Court 2 (cerca de las 18 de la Argentina; ESPN y Star+), se medirá con el local Taylor Fritz, número 12 del mundo, que se impuso con comodidad en los tres duelos anteriores (Báez nunca pudo ganarle un set).

Sebastián Báez, de destacadísima gira sudamericana ATP, con dos trofeos incluidos, se medirá hoy con Fritz en Indian Wells RODRIGO ARANGUA - AFP

Para Báez, sorprender este lunes en el desierto californiano al campeón de Indian Wells 2022 significaría ascender al N° 18 del ranking en vivo y llegar a once victorias consecutivas.

