Dibu Martínez volvió a hacerse un peinado loco que recuerda a Qatar 2022: el video

Antes del cruce de la selección argentina en los 16avos de final ante Cabo Verde, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a llamar la atención con un detalle que ya se había convertido en una marca registrada. El arquero reapareció con el mismo peinado que lució durante la Copa del Mundo de Qatar 2022: una bandera argentina rapada y teñida sobre uno de los laterales de la cabeza. Este diseño se hizo viral rápidamente entre los hinchas, que lo vincularon con una cábala del futbolista en la competición.

El arquero es uno de los pilares del equipo de Scaloni (Foto: X)

El look no pasó inadvertido porque remite de inmediato al camino que llevó a la Albiceleste a conquistar la tercera estrella. En aquella consagración en Qatar, el marplatense estrenó ese corte durante la fase final del torneo y terminó convirtiéndolo en un símbolo de su personalidad dentro y fuera de la cancha. El número 23 de la Scaloneta no solo sorprendió al mundo por sus actuaciones decisivas sino por una estética que reflejaba su identificación con la camiseta argentina.

El arquero acaparó la atención con su look en Qatar 2022 (Foto: X)

A tres años y medio de aquella conquista, el Dibu decidió repetir la fórmula en plena defensa del título mundial. La bandera celeste y blanca volvió a aparecer en su cabello como un guiño a la inolvidable campaña de 2022 y como una muestra de confianza de cara a los duelos de eliminación directa.

Fiel a su estilo, el arquero volvió a combinar fútbol, cábala y personalidad en un detalle que ya forma parte de su identidad con la selección argentina.