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Evangelina Anderson lució una bikini de la selección en Marbella y encendió las redes: “Siempre alentando”
La modelo está de vacaciones en el Viejo continente pero no se olvida de alentar al equipo nacional en el Mundial; su álbum de fotos en la playa
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Evangelina Anderson encendió las redes al posar en las playas de Marbella con una bikini albiceleste, en el día en que la selección argentina se juega todo contra Cabo Verde en el Mundial. A partir de las 19, el equipo que dirige Lionel Scaloni buscará un lugar en los octavos de final y, pese al cambio de horario europeo, Evangelina seguramente estará mirando el partido.
La modelo publicó un posteo con muchas fotos y videos en la playa. “En donde sea, siempre alentándonte”, escribió. Y no solo posó con la bikini celeste y blanca, sino que tenía un collar con forma de sol, las tres estrellas y el número 26.
A su vez, Evangelina no se mostró sola, sino que está acompañada de su hija menor: Emma Demichelis. La ex MasterChef Celebrity disfruta de unas vacaciones en el verano europeo tras una temporada en la televisión donde estuvo en el foco de las noticias por su supuesto romance con Ian Lucas.
Las mejores fotos de Evangelina con la microbikini de la selección
Lo que hay que saber de Argentina vs. Cabo Verde
El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo y, también, del certamen en el que lidera la tabla artilleros junto al francés Kylian Mbappé.
Lo positivo para el entrenador Lionel Scaloni es que recuperó a Cristian Romero, quien frente a los austríacos había sufrido un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia estaba en duda. El defensor vuelve a ser titular en lugar de Nicolás Otamendi y la única duda es si sigue Facundo Medina o Nicolás Tagliafico se mantiene en el lateral izquierdo, con muchas más chances para el de Olympique de Marsella.
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