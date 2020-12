Diego Maradona supera a Peter Shilton y pone el 1 a 0 parcial con "la mano de Dios" en México 86 Fuente: LA NACION - Crédito: El Gráfico

Steve Hodge, ex defensor del seleccionado inglés, sufrió a Diego Maradona en su esplendor en la Copa del Mundo México 86 y fue testigo de dos momentos icónicos en la vida del astro argentino y del fútbol mundial: "La Mano de Dios" y el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Hodge probablemente tenga en su poder, una de las camisetas de fútbol más codiciadas, la que le pidió al ex capitán argentino una vez finalizado el partido por los cuartos de final en el Estadio Azteca, que clasificó a la Argentina para las semifinales contra Bélgica.

"La cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Y otros compañeros de selección se enojaron conmigo".

En diálogo con la BBC, Hodge agregó: "Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradonafue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".

Para cerrar, confesó: "Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable".

Respecto a los rumores sobre su intención de venderla, el ex jugador dijo: "He visto artículos en Internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro".

Tras la muerte de Maradona, Hodge recibió miles de llamados con ofertas impresionantes para comprar la reliquia. Según los especialistas, la camiseta de Maradonarondaría el millón de dólares.