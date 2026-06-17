Dos goles anulados en el inicio del partido de Argentina desataron los mejores memes en las redes
Messi, para los argentinos, y Chaibi, para los rivales, habían anotado en los primeros minutos del partido pero el VAR anuló ambos tantos por posición fuera de juego; mirá las mejores reacciones
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Argentina y Argelia se enfrentan por la primera fecha del Grupo J y los fans viven el partido a flor de piel. En un inicio frenético del partido, hubo dos goles en los primeros 15 minutos; sin embargo, ambos fueron anulados por posición fuera de juego de los delanteros. A partir de eso, los usuarios en redes sociales expresaron todo su humor con variados memes.
El primer gol anulado del partido fue nada más y nada menos que a Lionel Messi, tras una asistencia de Lautaro Martínez. Leo se dio cuenta enseguida del offside y ni siquiera festejó el tanto del conjunto argentino.
Minutos después, Argelia elaboró un buen ataque y logró dejar mano a mano a Chaibi contra Dibu Martínez. El delantero argelino definió al primer palo y dejó sin chances al arquero argentino. No obstante, el gol también fue anulado por posición fuera de juego.
Los mejores memes del partido de Argentina vs Argelia
Si dejaban entrar el gol de Argelia cometía un crimen de odio. pic.twitter.com/DALrTQdrMP— Herch (@elchico64) June 17, 2026
Yo cuando dijeron que el gol de Messi fue offside pic.twitter.com/fEvwDKslr3— lila (@isma_ixr) June 17, 2026
Algeria Scores and its offside too…. 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Em6iQTIf7V— Dr Khushboo (@khushbookadri) June 17, 2026
OTRA VEZ OFFSIDE ESTAMOS TODOS LOCOSS pic.twitter.com/utBvHFYCKt— ً ً (@drtydnm) June 17, 2026
Me dio un mini infarto. El offside me devolvió la vida.— Gєямαη 🐔 (@GerCarp35) June 17, 2026
en el mundial pasado también se anularon goles por offside. será una señal? pic.twitter.com/yCtq9xTxm7— val (@millonadabesos) June 17, 2026
ov 1.5 boys seeing two goals ruled as offside in argentina vs algeria match pic.twitter.com/mnPnn6WIcq— A•R•A ꐠ (@ARA_onX) June 17, 2026
YO YA VIVÍ ESTE PARTIDO INAUGURAL CONTRA UN EQUIPO ASÍ CON UN OFFSIDE EN LOS GOLES pic.twitter.com/yFO3MkLUaP— Sakugarisso🇨🇳🔥 (@Berissinho) June 17, 2026
offside en la primera fecha contra un equipo arabe vestido de verde pic.twitter.com/XdcUgqFrzZ— Peñargrol (@CAPArgento__) June 17, 2026
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