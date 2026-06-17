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Dos goles anulados en el inicio del partido de Argentina desataron los mejores memes en las redes

Messi, para los argentinos, y Chaibi, para los rivales, habían anotado en los primeros minutos del partido pero el VAR anuló ambos tantos por posición fuera de juego; mirá las mejores reacciones

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Los usuarios en redes mostraron todo su humor (Foto: X)
Los usuarios en redes mostraron todo su humor (Foto: X)

Argentina y Argelia se enfrentan por la primera fecha del Grupo J y los fans viven el partido a flor de piel. En un inicio frenético del partido, hubo dos goles en los primeros 15 minutos; sin embargo, ambos fueron anulados por posición fuera de juego de los delanteros. A partir de eso, los usuarios en redes sociales expresaron todo su humor con variados memes.

Hubo dos goles anulados por offside en el principio del partido (Foto: X)
Hubo dos goles anulados por offside en el principio del partido (Foto: X)

El primer gol anulado del partido fue nada más y nada menos que a Lionel Messi, tras una asistencia de Lautaro Martínez. Leo se dio cuenta enseguida del offside y ni siquiera festejó el tanto del conjunto argentino.

Minutos después, Argelia elaboró un buen ataque y logró dejar mano a mano a Chaibi contra Dibu Martínez. El delantero argelino definió al primer palo y dejó sin chances al arquero argentino. No obstante, el gol también fue anulado por posición fuera de juego.

Los mejores memes del partido de Argentina vs Argelia

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