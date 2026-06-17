Dos goles anulados en el inicio del partido de Argentina desataron los mejores memes en las redes

Argentina y Argelia se enfrentan por la primera fecha del Grupo J y los fans viven el partido a flor de piel. En un inicio frenético del partido, hubo dos goles en los primeros 15 minutos; sin embargo, ambos fueron anulados por posición fuera de juego de los delanteros. A partir de eso, los usuarios en redes sociales expresaron todo su humor con variados memes.

Hubo dos goles anulados por offside en el principio del partido (Foto: X)

El primer gol anulado del partido fue nada más y nada menos que a Lionel Messi, tras una asistencia de Lautaro Martínez. Leo se dio cuenta enseguida del offside y ni siquiera festejó el tanto del conjunto argentino.

Minutos después, Argelia elaboró un buen ataque y logró dejar mano a mano a Chaibi contra Dibu Martínez. El delantero argelino definió al primer palo y dejó sin chances al arquero argentino. No obstante, el gol también fue anulado por posición fuera de juego.

Los mejores memes del partido de Argentina vs Argelia

Si dejaban entrar el gol de Argelia cometía un crimen de odio. pic.twitter.com/DALrTQdrMP — Herch (@elchico64) June 17, 2026

Yo cuando dijeron que el gol de Messi fue offside pic.twitter.com/fEvwDKslr3 — lila (@isma_ixr) June 17, 2026

Algeria Scores and its offside too…. 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Em6iQTIf7V — Dr Khushboo (@khushbookadri) June 17, 2026

OTRA VEZ OFFSIDE ESTAMOS TODOS LOCOSS pic.twitter.com/utBvHFYCKt — ً ً (@drtydnm) June 17, 2026

Me dio un mini infarto. El offside me devolvió la vida. — Gєямαη 🐔 (@GerCarp35) June 17, 2026

en el mundial pasado también se anularon goles por offside. será una señal? pic.twitter.com/yCtq9xTxm7 — val (@millonadabesos) June 17, 2026

ov 1.5 boys seeing two goals ruled as offside in argentina vs algeria match pic.twitter.com/mnPnn6WIcq — A•R•A ꐠ (@ARA_onX) June 17, 2026

YO YA VIVÍ ESTE PARTIDO INAUGURAL CONTRA UN EQUIPO ASÍ CON UN OFFSIDE EN LOS GOLES pic.twitter.com/yFO3MkLUaP — Sakugarisso🇨🇳🔥 (@Berissinho) June 17, 2026