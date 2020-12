Jordan, Pippen y compañía en el festejo de Chicago Bulls Crédito: Netflix

8 de diciembre de 2020 • 15:55

Scottie Pippen fue partícipe necesario en los años dorados de los Chicago Bulls multicampeones de la NBA, bajo el ala de Michael Jordan como gran estrella y Phil Jackson como entrenador.

El documental "The Last Dance", éxito de Netflix a principios de año, mostró la intimidad del último anillo conseguido por "The Jump Man" y compañía. Entre algunos de los conflictos, se muestra el del salario de Pippen, la llegada de Toni Kukoc y formas de ser de Jordan.

Entrevistado por The Guardian, Pippen dio a conocer su visión sobre el documental.

"No creo que fuera tan preciso en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del básquet, pero también por dos de los mejores jugadores en el mejor equipo de todos los tiempos. No creo que esas cosas se destacasen en el documental. Pensé que se trataba más de Michael tratando de enaltecerse y ser glorificado.

En ese sentido, sostuvo que "The Last Dance no fue bueno ni siquiera para Jordan. "Fue contraproducente que la gente tuviera la oportunidad de ver qué tipo de personalidad tenía Michael". Su opinión, cuenta, se la comentó al propio 23.

"Sí. Le dije que no estaba muy contento con eso. Lo aceptó. Él dijo, 'oye, tienes razón'. Eso fue todo".

Un club de fans más cercano a Jerry Krause que a Michael Jordan

Por otra parte, se refirió a los problemas raciales en Estados Unidos y al movimiento Black Lives Matter.

"Han sucedido muchas cosas este año que realmente han mostrado problemas que han sido encubiertos y arrojados a una esquina. Creo que ha abierto los ojos de todos, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, sobre la igualdad de la que carece Estados Unidos. Y creo que nuestro presidente (Donald Trump) nos ha puesto en un escenario de vergüenza".