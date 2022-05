El análisis de Mariano Closs sobre la eliminación de Racing: “El buen juego tiene que ir de la mano con el resultado”

El conductor de F12 (ESPN), Mariano Closs, analizó este viernes la eliminación de Racing Club en la Copa Sudamericana. El equipo de Fernando Gago cayó por 1 a 0 ante River Plate de Uruguay en el último partido de la fase de grupos, y sorpresivamente perdió su lugar en la próxima fase del certamen continental. Para pasar a los cuartos de final, necesitaba ganar frente a un contrincante que ya estaba eliminado y jugaba con suplentes.

En ese sentido, el relator, quien se ha mostrado elogioso con “La Academia” a partir de lo realizado desde que “Pintita” está en el banco, fue ahora más duro en su consideración. Closs tomó a Boca Juniors como referencia, luego de que el conjunto xeneize clasificara en el encuentro final de la fase de grupos, al derrotar a Deportivo Cali por 1 a 0, y mostrara un creciente nivel desde un tiempo a esta parte. En esa línea, dijo: “Primero, evalúo la manera de jugar. Yo también me quedo con un estilo, con que la gente se pueda sentir identificada, que podamos entender de un equipo que es lo que interpreta del técnico, y que quiere hacer el día del partido. Esto es lo ideal”.

Sin embargo, estimó que el buen juego “tiene que ir de la mano, evidentemente, con el resultado”. Ya posados sus ojos sobre la suerte del equipo de Avellaneda, el narrador lanzó: “Vamos a seguir diciendo: ‘A mí me gusta lo que ha hecho Racing todo este tiempo’. Ahora, si vos en el momento de la frutilla, no la ponés, estamos complicados”.

Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la última fecha; en el torneo, también se quedó con las manos vacías Fotobaires

Respecto de los dirigidos por Sebastián Battaglia, diferenció: “Es muy valorable que Boca haya levantado en este último tiempo. Creo que a partir de algunos resultados de Copa te das cuenta que fue un bache, y que no fue una caída, le tocó en el partido con Racing, en el medio de este intento de llegar a lo que llegó que fue la Copa. Pero tiene que ir con un resultado”, volvió a mencionar en relación a la suerte que corrió el conjunto blanquiceleste.

“Boca, ahora sí, termina conjugando un intento de querer jugar de una manera. Sería lo contrario con lo que uno puede identificar de Racing, Defensa y Justicia o River Plate. Decíamos: no se nota lo que (Battaglia) quiere dentro del campo de juego. Creo que lo fue avanzando y ahora, además, tiene un resultado”, distinguió.

Luego, el animador se puso en la piel del hincha de Racing, y se preguntó si le basta con que su equipo juegue bien, o le reclamará resultados. “Al simpatizante, ¿le vale que le digamos todos los días: ‘qué bien que juega el equipo, es el mejor, qué bárbaro, uno sabe la identidad que tiene, lo vemos en la cancha, pero no se lleva al objetivo’. Alguien puede decir: se va a llegar al objetivo. Que se dice siempre: ‘a veces perdés, pero posiblemente, el tiempo va a hacer que te puedas a acomodar’. Acá no, acá ya viene jugado bien. Es inverso. No se dan los resultados. ¿A la larga se dan? Esa es la frase que muchos técnicos usan”.

Fernando Gago JUAN MABROMATA - AFP

Acto seguido, el cronista estimó que “el fútbol argentino no tiene paciencia”, al analizar el apoyo que la afición racinguista le dará o no a su equipo a pesar de las derrotas. “No estoy hablando de los cambios de técnicos, del apoyo. La gente quiere resultados. El semblante lo van a tener cuando Racing vuelva a jugar en su cancha. Hubo un gran reconocimiento después de la derrota con Boca. Ahora, ¿qué va a pasar?”, concluyó.