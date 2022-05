“No seas cabeza dura”: el intercambio futbolero entre dos periodistas de ESPN por la goleada de River

Los periodista Leo Gabes y Paradizo, de F12 (ESPN), intercambiaron este jueves sus distintas opiniones acerca de la goleada de River Plate por 8 a 1 ante Alianza Lima. Mientras que el primero pidió no quitarle valor al abultado triunfo del conjunto millonario, el cronista reparó en la debilidad del rival con el que “La Banda” se enfrentó para analizar semejante victoria.

Cuando el conductor Mariano Closs y el resto de los cronistas hablaban acerca de la abultada diferencia que le sacó el equipo de Núñez al peruano, Paradizo irrumpió para bajar el entusiasmo de sus colegas, al advertir que el presente del conjunto incaico no es bueno. “Todo esto con cuidado, porque Alianza Lima, así como en algún momento hemos contextualizado los rivales de Boca, que le ganó a Barracas Central y Always Ready, hay que relativizar esto en todo caso también. ¿Sabés cuánto hace que no gana un partido de Copa Libertadores? Es la realidad”. En efecto, el club capitalino no conoce el triunfo en la máxima competencia regional desde hace diez años.

En ese momento, desde París, donde se encuentra para relatar la final de la Champions League, Closs se ofuscó con Paradizo por menospreciar al Alianza Lima “Es increíble. Estuve a punto de jugar con ustedes porque me imaginaba que a River, como hacen con todos los equipos, le iban a bajar el precio. Si compite el equipo que compite, es porque compite, es porque es más que San Martín de Porres. Si Alianza Lima está en la copa, fue mejor. Entonces, no le bajen el precio”, solicitó.

Luego del comentario del animador, intervino Gabes, y lo acusó a Paradizo, confeso hincha de Racing, de contradecirse: “Mariano, esto que estás diciendo es muy fácil con un dato. Jugó Racing contra Melgar. Melgar juega la Sudamericana, ¿sabés por qué? Porque terminó abajo. ¿Sabés cómo saliste contra Melgar de visitante? Perdiste. ¿Y cuántos goles le hiciste de local?”.

Los seis goles de Julian Alvarez

En su defensa, Paradizo indicó que se trata de dos casos distintos, y recordó que “La Academia” jugó frente a Melgar en la altura de Arequipa. Allí, perdió 3 a 1, mientras que de local, ganó 1 a 0. En ese momento, Gabes indicó que se refería a la ajustada victoria de “El Primer Grande” en el Cilindro de Avellaneda. “¿Qué altura tenia la cancha de Racing?”.

El día que Racing y Melgar se enfrentaron en Avellaneda; La Academia ganó por 1 a 0 LUIS ROBAYO - AFP

Luego, el comentarista deportivo pidió “analizar todo el contexto”, a lo cual el relator replicó con un dato inapelable: “¡Ocho goles le hizo, Leo! No seas cabeza dura. Un show de River, ayer”. Además, destacó que el encuentro pudo haber terminado con mayor diferencia para River, si no hubiera sido por la buena actuación del arquero visitante.

La gran figura del partido fue Julián Álvarez, quien marcó seis goles para su equipo y se llevó dos pelotas a su casa. De esta manera, “La Araña” se convirtió en el único jugador en la historia del club en marcar media docena de tantos en un mismo encuentro. Por otra parte, quedó a cuatro goles de alcanzar a Rafael Santos Borré, máximo goleador del ciclo Gallardo.