El bolso top de Louis Vuitton con el que Lionel Messi llegó a la concentración de la selección: cuánto cuesta esta “joya”

Este lunes, Lionel Messi llegó al hotel Le Meridian, ubicado en la zona de Miami, para sumarse a sus compañeros de la selección argentina. Acompañado por Alberto Pernas, encargado del departamento administrativo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el delantero del Inter Miami empezó a pensar en los amistosos ante Ecuador y Guatemala, a disputarse el 9 y 14 de junio, respectivamente.

Como sucede en este tipo de casos, los jugadores lucen un atuendo particular que es analizado minuciosamente por los fanáticos. En el caso de Messi, quien no suele ser estridente con su vestimenta, el rosarino arribó con un outfit compuesto por una remera gris de manga corta, un pantalón negro y un bolso color azul con una manija dorada de la marca Louis Vuitton.

Lionel Messi arribó a la concentración en Miami con un bolso de la marca Louis Vuitton

Llamado “Bolso Speedy P9 25 con bandolera”, según la página oficial de la marca francesa, Messi decidió aterrizar a la concentración con este accesorio que es una edición limitada y muy pocas personas pueden acceder a este costoso producto.

A la hora de conocer el precio, el sitio oficial detalló que su valor es de 7500 euros (7 millones de pesos, aproximadamente), en su talla más pequeña. Al ser de edición limitada, la persona que quiera comprarlo deberá acercarse a una de las tiendas de Louis Vuitton en Norteamérica o en Europa para poder llevarse uno.

El precio del bolso top de Lionel Messi

El desembarco de Messi a la concentración se suma a la presencia de otros jugadores como Rodrigo De Paul, Valentín Carboni, Ángel Correa, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Cristian Romero, Alejandro Garnacho, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

Por su parte se espera la llegada de Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, entre otros jugadores que se pondrán rápidamente a disposición del director técnico Lionel Scaloni y su grupo de trabajo.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en la llegada de la selección a Miami, para los amistosos previos a la Copa América 2024 @Argentina

Sobre la presencia de Messi en el seleccionado, Scaloni dejó algunas palabras y aclaró que lo vio con ritmo futbolístico en sus últimos partidos con el Inter Miami. “Lo bueno es que ha tenido continuidad después de la lesión. Eso es importante, que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está pleno; el lunes, cuando se sume, hablaremos más. ¿Si hablé con Martino? No, no hablamos con el Tata, no corresponde. Él tiene que utilizarlo cuando lo crea oportuno”, destacó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico campeón del mundo aseguró que le costó tomar la decisión de dejarlo afuera de la lista de convocados a Paulo Dybala y además focalizó su vista en lo que será la Copa América: “Es un grupo difícil, no hay ningún rival fácil. Canadá tiene jugadores muy rápidos y con un nuevo entrenador. A Chile, Gareca le dio su impronta. Perú tiene un nuevo DT que cambió su forma de jugar y nos puede complicar. Y Argentina tiene la responsabilidad de jugar y ganar todos los partidos”, destacó Scaloni sobre este evento que es el más importante en el continente sudamericano.

