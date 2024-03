¿Qué pasó con el buzo de Scaloni? La divertida respuesta del entrenador argentino tras el video viral con Pablo Aimar

Escuchar

La selección argentina se encuentra de gira por los Estados Unidos en el marco de la doble fecha FIFA. Tras el primer partido con victoria ante El Salvador, los jugadores y el cuerpo técnico decidieron tomarse un respiro y asistieron a un partido de la NBA entre los Lakers y los Indiana Pacers en Los Ángeles, donde hoy enfrentarán a Costa Rica.

Con el reconocimiento ganado por ser campeones del mundo, la cuenta oficial de Los Angeles Lakers fotografió a varios jugadores como Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Nicolás Tagliafico, entre otros, quienes se mostraron a gusto por el trato brindado.

La Selección Argentina está en Lakers vs. Pacers en Los Angeles y en las afueras del estadio: ¡SCALONI SE QUISO COMPRAR UN BUZO! Pero... ¿Que pasó? pic.twitter.com/8ofqQxRSki — SportsCenter (@SC_ESPN) March 25, 2024

En lo que fue una jornada distendida en la previa a lo que será el amistoso de este martes contra Costa Rica, el entrenador Lionel Scaloni y su ayudante de campo Pablo Aimar, protagonizaron un curioso momento a la salida del recinto cuando se toparon con un puesto callejero donde se vendía merchandising de Los Angeles Lakers.

Según un video que circuló en la cuenta de X de ESPN, Scaloni identificó una prenda de su agrado y exclamó: “Me compro ese buzo ya”. Sin embargo, al no tener dinero encima, pidió por Aimar, quien escuchó el precio y salió espantado en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

🤣 "AL FINAL ME REGALARON OTRO... ME LO TENDRÍA QUE HABER COMPRADO LA VERDAD".



🔝 Scaloni habló sobre el video VIRAL de #SportsCenter... ¡Intentando comprar un buzo de los Lakers en la calle!pic.twitter.com/USD2zZjlcn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2024

Tras este momento, Scaloni, en conferencia de prensa, recibió una pregunta en alusión a ese video y contó el detrás de escena. “¿Aimar te compró el buzo de los Lakers?”, consultó el periodista. Sin evadir el tema, el oriundo de Pujato relató: “No. Al final me regalaron otro... lo tendría que haber comprado el buzo”.

Aun lamentándose de esa decisión, el entrenador argumentó que el apuro por volver al hotel le jugó una mala pasada. “La verdad que en ese momento íbamos muy rápido y apurados”, contó Scaloni, quien, para finalizar su declaración, le tiró un palito al periodista: “Y no sé si hiciste vos el video, pero me debés una. No quedé muy bien”, dijo para pasar al siguiente tema.

Habrá cambios para enfrentar hoy a Costa Rica

Sin titubear, el orientador táctico afirmó que habrá rotación para este segundo -y último- amistoso de la selección argentina previo al inicio de la Copa América. Dicho encuentro contra el combinado costarricense dirigido por Gustavo Alfaro será este martes, desde las 23.50 (hora argentina).

“La idea es hacer cambios. Vamos a hacer cinco o seis cambios, aunque todavía no le di el equipo a los jugadores”, detalló Scaloni, quien tiene en mente modificar todas las líneas del equipo.

Ángel Di María estará desde el arranque contra Costa Rica LUIS ROBAYO - AFP

A su vez, confirmó la presencia de Ángel Di María, quien atraviesa sus últimos partidos con la albiceleste. “Di María mañana va a ser titular. Hablé con él, lo que pasó no cambia nada. Está tranquilo, lo vi bien y tiene todo nuestro apoyo para lo que necesite, estuvimos charlando un poco de todo con él. Es importante que juegue, eso lo va a ayudar a distenderse”, subrayó.

Sin confirmación oficial, el probable equipo sería: Emiliano Martínez o Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Nicolás González o Alejandro Garnacho.