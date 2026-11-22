El Estadio Metropolitano de Barranquilla albergó una noche histórica para Boca Juniors, donde el equipo xeneize alcanzó la gloria continental tras derrotar 2-0 a Atlético Mineiro y Santiago Ascacibar protagonizó el encuentro con un derechazo certero que abrió el marcador a los 15 minutos. La conquista del trofeo sudamericano, el primero para el club en 18 años, consolidó el presente deportivo de un mediocampista que llegó a la institución en enero pasado por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. Mientras la afición ovacionó su despliegue y su nuevo estilo con trenzas, fuera de la cancha, la vida del jugador mantuvo su esencia junto a Karen Silva, su compañera de vida.

La primera imagen que publicó Silva junto a Ascacibar, en agosto de 2019 Instagram (@karenyaninaasilva)

La historia de ambos comenzó mucho antes del desembarco en la Bombonera. Registros periodísticos ubican el inicio de este vínculo durante los primeros años del jugador en el fútbol europeo. Un perfil del diario alemán Bild, publicado en abril de 2018, reveló la presencia de Karen en Alemania durante la etapa de Ascacibar en el Stuttgart. Ella acompañó cada mudanza, desde la experiencia en el Hertha Berlin hasta el regreso al fútbol argentino bajo la camiseta de Estudiantes de La Plata. Esta trayectoria internacional incluyó el nacimiento de su hijo Benicio en tierras germanas durante el año 2020, un periodo que el propio jugador describió como un tiempo de apoyo mutuo frente a la incertidumbre del confinamiento por la pandemia.

El primer embarazo ocurrió durante la época del Ruso en Stuttgart Instagram (@santiascacibar97)

La figura de Karen Silva se mantuvo siempre bajo un perfil discreto, lejos del ruido mediático. Sin embargo, su presencia resultó habitual en los momentos cumbres de la carrera del mediocampista. Entre alguno de ellos, aparece su participación en los festejos oficiales de Estudiantes en 2023 y 2024, donde ella acompañó a los campeones tras la obtención de la Copa de la Liga. Asimismo, otros medios locales señalaron el respaldo incondicional de su pareja en momentos personales trascendentes, como el nacimiento de sus hijos.

La pareja ya había podido coronarse campeona antes de llegar a Boca Instagram (@santiascacibar97)

A mediados de noviembre de 2026, una celebración de gol frente a Banfield anticipó una novedad familiar. Tras el festejo con la pelota bajo la camiseta, el futbolista comunicó ante la prensa: “Volví al gol, que la verdad lo extrañaba, y con dedicatoria especial para mi señora”. Posteriormente, publicaciones en diversos medios deportivos confirmaron la llegada de un segundo hijo, al cual el jugador dedicó sus palabras tras el triunfo en la final de Barranquilla.

Tras su gol a Banfield por Copa Argentina, el Ruso confirmó que espera su segundo hijo junto a Karen Silva Instagram (@santiascacibar97)

El presente de Ascacibar en Boca demuestra una madurez táctica absoluta: el volante transformó su genética combativa en una capacidad ofensiva letal. De los diez tantos convertidos desde su arribo, nueve significaron el primer grito del encuentro para el conjunto de la Ribera. Esta eficacia goleadora, inusual para un volante de corte defensivo, refleja la confianza del jugador en su versión actual.

El rendimiento de Ascacibar junto a Paredes y Delgado hizo que Boca sea imbatible RAUL ARBOLEDA - AFP

La relación con Karen actúa como un ancla en este presente de alta exposición, donde la estabilidad familiar compensó los altibajos de una carrera profesional que recorrió Alemania, Italia y su vuelta a la Argentina. Ella, quien desarrolla tareas como maquilladora y asesora de imagen, construyó junto a Ascacibar un proyecto de vida que sobrevivió a los cambios de clubes y a las exigencias del alto rendimiento deportivo.

Días atrás, Ascacibar y Silva ya habían festejado el título de la Tabla Anual junto a su hijo Instagram (@karenyaninaasilva)

La consagración en Colombia marca un hito en este recorrido compartido, donde la hinchada xeneize ahora disfruta de un futbolista que se integró con naturalidad al ADN del club, mientras en la intimidad familiar celebran el éxito de un camino transitado codo a codo. El Ruso, a sus 29 años, vive su plenitud profesional con la certeza de un apoyo constante que comenzó en La Plata y alcanzó la cima del continente.