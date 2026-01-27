Santiago Ascacibar, refuerzo de Boca: el final de una vieja novela y el medio campo de lujo que proyecta Ubeda

Santiago Ascacibar llegó a Boca y solo falta la revisión médica para sellar su incorporación. Su nombre apareció entre las primeras opciones que barajó la dirigencia xeneize allá por diciembre de 2020, tras la partida de Iván Marcone al Elche de España, seis meses después de su llegada al Hertha Berlín, donde había perdido continuidad a raíz de un hematoma en el pie. Volvió a estar en la mira en julio de 2022, antes de pasar al Cremonese, por recomendación de Raúl Cascini, el papá de Bautista, su mejor amigo desde las infantiles de Estudiantes de La Plata, con quien compartió mediocampo entre Novena División y Primera.

Más: en febrero de 2025, Fernando Gago lo pidió como prioridad y hasta llegó a hablar personalmente con él para asegurarle que haría lo que estuviese a su alcance para sumarlo al plantel, aunque el club no avanzó del todo por su pase.

Finalmente, los caminos de Boca y Ascacibar se unieron de la manera menos pensada, a horas del cierre del libro de pases y tras conocerse que Rodrigo Battaglia, volante titular en 2025, será intervenido por una lesión en el tendón de Aquiles y estará fuera entre seis y ocho meses.

El volante, que este lunes pasó por la práctica de Estudiantes a despedirse de sus compañeros, firmará contrato por cuatro temporadas, en una operación que también incluye el préstamo de Brian Aguirre al conjunto de Eduardo Domínguez.

El volante de 28 años ganó cinco títulos en Estudiantes de La Plata

El Ruso, símbolo del conjunto platense que ganó cinco títulos desde su vuelta en 2023, llega a Boca para jerarquizar un mediocampo que Claudio Ubeda imagina con Leandro Paredes en el centro del terreno, acompañado por Ander Herrera y el ahora exvolante de Estudiantes, que jugó 196 partidos en el León y convirtió 18 goles. Ese plus que adquirió con el correr de su trayectoria, alternando entre volante tapón, doble 5 e interno por la derecha, no es un dato menor. Ante Riestra, el técnico apostó desde el arranque por Tomás Belmonte, en gran parte, por su tendencia a incorporarse al ataque, una característica que no abunda entre los mediocampistas del plantel.

Ubeda, justamente, conoce muy bien al mediocampista que cumplirá 29 años el próximo 25 de febrero. Lo tuvo en la selección Sub 20 que disputó el Torneo Sudamericano en Ecuador, en 2017, donde coincidió con el propio Belmonte, con los campeones del mundo Cristian Romero, Juan Foyth y Lautaro Martínez, y llevó la cinta de capitán. En aquel momento, el Sifón justificó la decisión: “Es líder por naturaleza y tiene llegada a todo el plantel”. Este domingo, en conferencia de prensa luego del triunfo ante Riestra por 1-0, el técnico volvió a elogiarlo: “No vamos a descubrir nada al decir que Ascacibar tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca, sabe que puede hacerlo bien, para sumar en un grupo de jugadores que compiten. Como cada vez que llega una incorporación, nadie tiene asegurado su lugar. Tiene que pelear por un puesto, como el resto del plantel”.

Gol de Ascacibar a River

Boca aceleró a fondo y cerró su arribo en cuestión de días. Si bien el libro de pases cierra este martes a las 20, salvo para aquellos equipos que luego cedan o transfieran futbolistas al exterior, o bien en caso de liberarse un cupo por lesión, el objetivo era no llegar al partido de este miércoles en Uno con el pase aún irresuelto, y lo concretó antes de ese límite.

La primera oferta de Boca, de 3.000.000 de dólares por el 100% del pase, había sido rechazada. Luego se evaluó de incluir el 50% de la ficha de Brian Aguirre, jugador pretendido por el León, pese a que en Boca escasean extremos y el exNewell’s hasta tenía chances de jugar en La Plata, considerando que Alan Velasco sufrió una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda ante Riestra. El delantero, finalmente, pasará a préstamo por un año, con una cláusula que establece que, en caso de ser vendido al retornar a Boca, el Pincha percibirá un 10% en concepto de derecho de vidriera.

Brian Aguirre, quien ingresó el domingo ante Riestra, pasará a préstamo al equipo de Eduardo Domínguez

El acuerdo por Ascacibar se cerró por una suma cercana a los US$ 4.000.000 limpios para Estudiantes por el 80% del volante. El nacido en Villa Elvira se realizará la revisión médica este martes y, si todo sale bien, firmará contrato por cuatro temporadas. Al encontrarse en plena competencia y haber disputado los 90 minutos en la primera fecha ante Independiente, no necesitará un período de adaptación en lo físico y hasta podría integrar la lista de convocados para el partido del domingo frente a Newell’s, en lo que sería un estreno soñado en la Bombonera.

Protegido de Juan Sebastián Verón -“podría jugar en la selección o en el Real Madrid, y no le pesaría”, dijo en 2016-, con quien formó dupla en sus inicios, terminó el secundario por recomendación de la Bruja, quien le hizo entender lo importante que sería para su carrera, especialmente si jugaba en el exterior. El mensaje le quedó presente, al punto que Ascacibar llegó a inscribirse en la Licenciatura en Antropología en la Universidad Nacional de La Plata, aunque luego, al consolidarse como titular, decidió dejarlo pendiente. Admirador de Diego Maradona y Javier Mascherano, Claudio Vivas le enseñó a jugar con amarilla, un defecto que ya quedó atrás.

Ascacibar busca una última oportunidad en la selección, en la recta final hacia la Copa del Mundo

Para Ascacibar, que también era pretendido por Santos y Gremio de Porto Alegre, es la chance de mostrarse en Boca en el semestre previo a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que ya fue parte del ciclo de Lionel Scaloni y que el entrenador no cuenta hoy con jugadores de su corte pensando en la lista de 26.

Fueron tres los partidos del Ruso durante el ciclo del DT, con la particularidad de que debutó con la celeste y blanca en el primer amistoso de Scaloni, ante Honduras, en septiembre de 2018, en una victoria 3 a 0 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Esa noche ingresó en lugar de Leandro Paredes, igual que en un encuentro ante México en Mendoza, en noviembre de ese año. La única vez que compartió una cancha con el actual capitán de Boca fue en un 4 a 0 sobre Irak. Jugaron juntos 14 minutos, con Ascacibar de 5 clásico y Paredes, que había empezado en esa posición, un poco más suelto.

Gol de Ascacibar a San Lorenzo

Ascacibar, que en diciembre estuvo cerca de River, ahora jugará en Boca. El desafío es compartido: potenciarse mutuamente en un semestre clave para el Xeneize, para la selección y para la carrera del volante.