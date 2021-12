Lewis Hamilton vs. Max Verstappen: los cruces en las redes por las polémicas de la dramática final de la Fórmula 1

El piloto Max Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1 en una apasionante y polémica definición ante Lewis Hamilton que generó varios cruces en las redes sociales.

Un final verdaderamente dramático, que los especialistas ya catalogan como la mejor definición de una temporada que han visto en su vida, le permitió al neerlandés superar al británico y quedarse con el título del mundo. Sin embargo, el resultado generó revuelo entre los internautas.

El famoso influencer español Ibai Llanos fue uno de los primeros en sumarse a la conversación del momento. A través de un tuit, le pidió a sus más de 6,5 millones de seguidores que elijan cuál iba a ser el ganador de la carrera.

Cruces en las redes por el final entre Verstappen y Hamilton en la F1

“Verstappen o Hamilton, respondan rápido”, escribió Llanos y las respuestas no tardaron en llegar. La mayoría de los usuarios creía que se iba a dar la lógica y el piloto de Mercedes Benz se iba a quedar con la victoria, pero el resultado sorprendió a todos: Verstappen, de Red Bull, se convirtió en el primer piloto neerlandés campeón del mundo.

Un usuario directamente inició un “círculo de invocación” para que el británico pinche uno de sus neumáticos. “Círculo de invocación para el: pinchazo de Hamilton”, escribió. Sus deseos no se hicieron realidad pero sí acertó en algo: los neumáticos iban a ser un factor clave en la derrota.

Cruces en las redes por el final entre Verstappen y Hamilton en la F1

El streamer español Fons, especialista en Fórmula 1, publicó un tuit en plena carrera, cuando el piloto británico todavía le llevaba ventaja al neerlandés y parecía encaminado a dejar atrás el récord histórico de ocho títulos que comparte con Michael Schumacher: “El nivel del Mercedes de 2020 es demasiado para Max. Lo ha intentado todo, pero esto es el octavo de Hamilton”, escribió.

Para algunos usuarios, se trató de un vaticinio errado. Sin embargo, para otros no fue más que un intento de “mufar” (los españoles lo llaman “contragafe”) a Hamilton.

Cruces en las redes por el final entre Verstappen y Hamilton en la F1

El youtuber español especialista en Fórmula 1, Víctor Abad, opinó sobre las polémicas maniobras del piloto de Red Bull y dividió aguas: “Verstappen se tira tardísimo y deja a Hamilton sin espacio, eso está claro. Pero Hamilton ni intenta acercarse a la pista, se hace un recto a fondo y desde ahí ya le saca segundo y pico. Para mí eso es gaining an advantage (sacar ventaja), pero eh”, sostuvo.

Cruces en las redes por el final entre Verstappen y Hamilton en la F1

José María Cimadevilla, un usuario de Twitter que se dedica a compartir estadísticas, datos y curiosidades de la historia de la Fórmula 1, reclamó que se investigue la carrera.

“Que esto fueron 5s a Verstappen y darle la posición a Hamilton hace una semana. Justo o no, es precedente. No investigar siquiera implica que el criterio no es el mismo”, reclamó.