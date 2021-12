“Boca juega a empatar”: la contundente definición de Leo Farinella que desató la polémica

Leo Farinella, periodista de Superfútbol (TyC Sports) identificado con River Plate, aseguró este lunes en el marco de una discusión con su compañero identificado con Boca Juniors, Tony Serpa, que en definiciones de eliminación directa, “Boca juega a empatar porque sabe que gana por penales”.

Sobre lo sucedido el último miércoles en la final de Copa Argentina entre el conjunto xeneize y Talleres, Farinella dijo que el encuentro “fue una indignidad” y que el partido “no se jugó”. “Boca lo que hizo fue aguantar. Se pelearon para ver quién pateaba menos al arco y quién era menos malo”, señaló. E indicó que “la respuesta del equipo no fue la que uno espera cuando hay tanto en juego”.

En el cruce con Serpa, Farinella le pidió a su colega ser más profundos en su análisis sobre Boca y dejar al margen el resultado. “Cuando vos decís ‘Boca salió campeón’, son palabras vacías. No hizo nada para salir campeón. Sí, tuvo un buen arquero en los penales, que atajó uno, tampoco atajó tres. Atajó un penal, ganó por penales, ganó bien. Nadie dice que no ganó bien, que no mereció ganar”, diferenció.

Agustín Rossi, una garantía en los penales para Boca Pool Argra - La Nación

“La construcción que hizo de la final fue la de un equipo que no mostró la autoridad de un campeón. Para llamarse campeón, me parece que tenés que hacer algo más. La actuación de Boca en la final fue bastante deficitaria. Ganó por penales otra vez un campeonato. (...) Hay equipos que juegan en determinadas circunstancias y dan un plus. Hay equipos que saben lo que esta jugando y ves una actitud distinta. (Boca) no mostró eso. No pasó por arriba al rival”, señaló Leo.

Por otro lado, el cronista se refirió irónicamente a la reciente resolución de la Conmebol para la próxima edición de la Copa Libertadores, por la cual en los partidos de playoff no regirá más “el gol de visitante”. “Boca en la Copa Libertadores del año que viene tiene mas posibilidades que hasta ahora. Vuelve el futbol de las definiciones por penales más seguido”, dijo.

Por último, Farinella opinó cuál es, desde su punto de vista, el gran problema futbolístico de Boca. “Lo que le falta es conseguir lo mejor de los jugadores que tiene. Si consigue sacar lo mejor de sus futbolistas, es un muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores”, concluyó.