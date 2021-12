Martín Liberman cuestionó una actitud de Marcelo Gallardo: “No estuvo bien”

Martín Liberman, conductor de Debate F (ESPN), cuestionó este domingo al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, por lo que dijo en el festejo del club millonario en el tercer aniversario del triunfo de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en la final.

“Sólo estoy para tratar de invitarlos a que, por 30 segundos, me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos, e imagínense si hubiese tocado perder ese partido. No es una realidad. Pero imagínense si hubiese pasado. El dolor que estaríamos sintiendo en ese momento”, dijo Gallardo el miércoles en el estadio Monumental.

En su comentario editorial, el animador señaló que los dichos del “Muñeco” no estuvieron a la altura de su figura. “Gallardo, que es un hombre tan importante, el maestro de ceremonias, tiene que ser un poco más cuidadoso en algunas cosas. Ahí me parece que, por primera vez, por lo menos yo, que suelo ponderar sus discursos, sus formas, ni hablar sus equipos, no estuvo del todo bien. No digo que haya tenido la intención, pero seguramente él mismo al otro día, cunado vio las palabras e invito a cerrar los ojos y a soñar con algo que era una quimera, porque River ya había jugado ese partido y lo había conseguido, y nunca estuvo del otro lado. Siempre estuvo de uno solo porque lo gano 3 a 1. No entendí mucho eso de invitar a los hinchas a que cierren los ojos y se imaginen del otro lado”, confesó.

La actitud de Marcelo Gallardo que criticó Martín Liberman

Luego, argumentó por qué no está de acuerdo con la actitud de Gallardo en el marco de la celebración. “Se quedó en la chiquita, y yo siento que está para la grande, para otro nivel, para otra cosa. Fue entrar en lo más profundo del hincha de Boca que la pasó mal, que sigue sufriendo. Mientras el de River festeja cada 9 de diciembre, el de Boca sigue sufriendo cada 9 de diciembre. Él podría haber omitido y obviado esa parte”, aseguró.

Asimismo, se refirió a la respuesta al entrenador de 45 años por parte de los hinchas de Boca el sábado en su estadio a través de una elocuente bandera que rezaba: “Cierren los ojos por 30 segundos, imaginen si alguna vez hubiésemos descendido. Ahora abran los ojos y miren alrededor, somos los únicos que nunca descendimos”. Al respecto, Liberman dijo: “Ayer, le contestaron en la Bombonera. Entonces, Gallardo, sin querer, propuso una guerra que no tiene mucho sentido, cuando él me parece que está por encima de todo eso”, concluyó.