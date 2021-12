El insólito motivo que generó una discusión entre Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo: “¿Por qué no hacés caso?”

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), reveló este lunes en el programa que tuvo un inconveniente doméstico con su automóvil y la conversación derivó en un hilarante intercambio entre el periodista y el exfutbolista Oscar Ruggeri.

“Se me rompió el parabrisas de mi vehículo negro. Una piedrita. Ese no es el problema. Fui a cambiarlo, se me hizo una rajadura. Primero, se hizo chiquita y después, tenés ‘el área de Riestra’. Pero el problema empieza acá: para cambiarte el parabrisas, tienen que sacarte el telepeaje. ¿Qué hago? No tengo más calcomanías. Me quedó limpio. ¿A dónde voy?”, les preguntó el animador a sus compañeros de programa. A su vez, el relator explicó que le advirtió a quien le cambió el parabrisas que tuviera “cuidado con el telepase”, algo que no sucedió.

Asimismo, señaló que no tener el pase le genera incomodidad por la espera que genera en los otros conductores. “No hay nada peor que el de atrás que te apura. Yo me pongo gorra y anteojos para que no me reconozcan. Me da vergüenza cuando te quedás ahí trabado y atrás dicen: que b..., dale”, confesó.

Con su habitual histrionismo, Ruggeri intervino para decirle a su colega que él había pasado por una situación similar. Ante las sugerencias de los periodistas, el “Cabezón” le dijo al “Pollo”: “Estos no saben nada, ‘Pollo’. Pasá, te toman la patente porque ya estás en el sistema. Estuve como dos meses con el papelito guardado en la guantera. Pasá despacito que te toman la patente. Dos meses estuve así. Saqué el papelito y lo pegué en el otro parabrisas”, transmitió su experiencia Ruggeri.

La delirante discusión entre Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo

“Ustedes se creen que se las saben todas. No sean burros, viejo. Estuve dos meses yendo así”, agregó el exdefensor. Efectivamente, Marcelo Sottile develó que, de acuerdo con lo que indica la empresa en su página oficial, quienes no cuenten con la identificación son detectados por su número de patente.

Al ver a su compañero todavía incrédulo, Ruggeri explotó contra Vignolo: “Dale, bo... te voy a empezar a pu... Dos meses hace que la estoy pasando así. Cabeza de elefante. No sean porfiados. Todavía me seguís mirando y dudas. Eso me da bronca. ¿Por que no haces caso?”, le preguntó. Finalmente, el conductor se mostró más permeable al consejo de su amigo y aseguró que tomaría el consejo de Ruggeri.