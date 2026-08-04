Valentín Barco le regaló un pony teñido de rosa a su hija de 1 año y lo acusaron de maltrato animal

Valentín Barco, de 22 años, fue la novedad de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial. El joven de la selección argentina, con presente en el Chelsea de Inglaterra, ahora quedó bajo la lupa de los hinchas y de sus seguidores por un regalo polémico que le hizo a su hija y que mostró en las redes. “Bienvenida a la familia Maca”, escribió junto a un video donde se ve cómo, junto a su mujer Yazmín Jaureguy, le muestran por primera vez a Gemma, de 1 año, un pony que tiene el flequillo y la cola teñidos de rosa.

El Colo Barco y su mujer con la hija y el nuevo pony

Rápidamente los seguidores se volcaron en las redes a favor y en contra del regalo que le hicieron Valentín Barco y Yaz a su hija. “Porfavor teñite vos de rosa, no al maltrato animal, ridículos”; “¿Te parece teñir a un animal?“; ”Qué horror", fueron solo algunos de los comentarios. Por otro lado, otros escribieron: “Hermosa”; “Dios los amo son tan tiernos”; “Me muero de amor”; “Los amo, más hermosa Gemmi”, entre otros.

El posteo del Colo Barco con el regalo para su hija y los comentarios de los seguidores

Yazmín, la mujer de Valentín Barco, se hizo cargo de lo sucedido y escribió en sus redes algunas aclaraciones junto a un video de Blender donde explican que le pintaron de “Colo” el pelo, pero que era una pintura que salía fácilmente con agua. “Me sacaron las palabras de la boca”, comenzó en una historia de Instagram. Y después enumeró las demás respuestas: “1. Fue un regalo, OBVIO que no pedí que venga así; 2. No es tóxico, es lavable apto para animales; 3. Maca pidió ese tono”.

El descargo de Yaz tras los comentarios por el regalo del pony

Tras ese descargo, Yaz compartió una foto del pony ya sin la tintura en el pelo junto a un emoji de un corazón para mostrar que estaba bien.

El pony luego de la polémica del Colo Barco y su mujer con su hija Gemma

Valentín Barco y Yazmín, junto a la pequeña Gemma, acaban de mudarse de Francia a Inglaterra tras el pase del jugador, quien dejó Racing de Estrasburgo para continuar su carrera en el Chelsea.

Yaz Jaureguy y Valentín Barco son padres de Gemma Instagram @yaz.jaureguy

La pareja se conoció a fines de 2023 y su historia de amor comenzó lejos de los estadios y los entrenamientos. Su primer contacto se produjo en un desfile de moda, donde el jugador había ido invitado por un amigo que presentaba una colección de ropa, mientras que la modelo asistió al evento como parte de su carrera profesional.

Tras aquel encuentro, el futbolista decidió seguirla en Instagram y, a partir de entonces, iniciaron una relación que se fortaleció entre viajes, cambios de país y nuevos desafíos. Con el tiempo, la llegada de Gemma terminó de consolidar el vínculo.

El Colo Barco junto a Yaz Jaureguy, durante unas vacaciones de lujo en Dubai

Las especulaciones sobre la relación crecieron cuando ambos fueron vistos juntos durante la final de la Copa Libertadores 2023 en Río de Janeiro, partido en el que Boca perdió frente a Fluminense. Tiempo después, el propio Barco oficializó el noviazgo con una publicación en sus redes.

La pareja viajó hacia Europa para seguir la carrera de Valentín y el 28 de marzo de 2025 nació Gemma, su primera hija. Apenas unos meses más tarde, en junio, dieron un nuevo paso y celebraron su casamiento. Ambos acontecimientos coincidieron con una etapa positiva en la carrera del futbolista. Tras experiencias sin demasiada continuidad en Brighton y Sevilla, encontró estabilidad en el Racing de Estrasburgo, en Francia, y luego del Mundial, dio el salto que esperaba al Chelsea inglés, donde aún no debutó.