Yazmín Jaureguy y el Colo Barco: la historia de amor que empezó en un desfile de moda y que hoy coronan como familia

Valentín “Colo” Barco vive uno de los momentos más trascendentes de su carrera luego de haber sido convocado por Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina para disputar su primera Copa del Mundo. Mientras el ex Boca y flamante jugador del Chelsea de Inglaterra se enfoca en el mayor reto deportivo de su carrera, la atención también recayó sobre su pareja Yaz Jaureguy, la modelo e influencer que lo acompaña desde hace varios años.

La pareja ya conforma una familia junto a Gemma, su primera hija, que nació a principios de 2025. Todo esto ocurre en paralelo al crecimiento futbolístico de Barco, quien con apenas 21 años sigue consolidando una trayectoria que comenzó muy temprano en Argentina y que ahora corona con grandes actuaciones en Europa.

Barco y Jaureguy comparten la crianza de Gemma, su hija (Foto: @yaz.jaureguy)

Desde sus primeros pasos en Boca, el zurdo fue señalado como una de las grandes promesas del fútbol argentino gracias a su versatilidad para desempeñarse como lateral izquierdo o mediocampista, además de su capacidad técnica y proyección ofensiva. Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo no estuvo exenta de obstáculos y desafíos.

Yaz acompañó a Valentín en todo este recorrido, que tuvo varios altibajos. La pareja se conoció a fines de 2023 y su historia de amor comenzó lejos de los estadios y los entrenamientos. Su primer contacto se produjo en un desfile de moda, donde el jugador había ido invitado por un amigo que presentaba una colección de ropa, mientras que la modelo asistió al evento como parte de su carrera profesional.

Yaz acompañó a Valentín en todos los destinos donde jugó (Foto: @yaz.jaureguy)

Tras aquel encuentro, el futbolista decidió seguirla en Instagram y, a partir de entonces, iniciaron una relación que se fortaleció entre viajes, cambios de país y nuevos desafíos. Con el tiempo, la llegada de Gemma terminó de consolidar el vínculo.

Las especulaciones sobre la relación crecieron cuando ambos fueron vistos juntos durante la final de la Copa Libertadores 2023 en Río de Janeiro, partido en el que Boca perdió frente a Fluminense. Tiempo después, el propio Barco oficializó el noviazgo con una publicación en sus redes.

La pareja viajó hacia Europa para seguir la carrera de Valentín y el 28 de marzo de 2025 nació Gemma, su primera hija. Apenas unos meses más tarde, en junio, dieron un nuevo paso y celebraron su casamiento. Ambos acontecimientos coincidieron con una etapa positiva en la carrera del futbolista. Tras experiencias sin demasiada continuidad en Brighton y Sevilla, encontró estabilidad en el Racing de Estrasburgo, en Francia, equipo al que el Colo ayudó a destacarse en la Ligue 1.

Barco jugará su primer Mundial (Foto: @yaz.jaureguy)

Ahora Barco fue cedido al Chelsea y Jaureguy emocionó a sus seguidores al despedirse de Francia con una extensa publicación. Allí destacó que Estrasburgo les permitió recuperar “la felicidad y las ganas” después de atravesar momentos complejos, y agradeció especialmente al club, a los hinchas y al personal médico que acompañó el nacimiento de su hija.

“Llegamos siendo cuatro y nos vamos siendo cinco”, escribió la influencer al recordar todo lo vivido durante su etapa francesa junto al futbolista. Ahora, con el regreso de Barco al fútbol inglés después del Mundial, Yaz Jaureguy también se prepara para una nueva etapa. Antes, Estados Unidos, México y Canadá, serán el escenario donde el Colo demostrará todo su fútbol en su primera cita mundialista.