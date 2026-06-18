El conmovedor gesto de Antonela Roccuzzo antes del partido de la selección argentina que se volvió viral
El martes 16 de junio la rosarina dijo presente en el Arrowhead Stadium de Kansas City junto a sus hijos para apoyar a Lionel Messi en el debut
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Lionel Messi tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. Hizo un hat trick y sumó los primeros tres puntos para la selección argentina y se posiciona, temporalmente, en la primera posición del Grupo J, seguido por Austria, Jordania y Argelia. Como siempre, su familia dijo presente en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro dijeron presente en uno de los palcos VIP y gritaron todos los goles. Pero si bien fue un momento de festejo, hubo un momento especial protagonizado por la rosarina que quedó registrado por un teléfono celular y se volvió viral.
En las redes sociales se viralizó un video en el que se pudo ver a Roccuzzo rezando en su palco antes de que comenzara el partido de la selección argentina. Luego levantó el brazo y saludó al campo de juego, donde estaba Messi. Las imágenes conmovieron profundamente a los hinchas, dado que evidenciaron el compromiso emocional con el que viven cada partido.
Por otro lado, tras la victoria, la influencer publicó en sus redes sociales las fotos que se tomó con sus hijos en el estadio de los Kansas City Chiefs. Los cuatro usaron las camisetas titulares de la selección argentina con el diez en la espalda. La coincidencia de los outfits no fue casualidad, puesto que en cada torneo los cuatro se visten con la misma camiseta y, por cábala, la usan durante todo el torneo.
“¡Vamos, Argentina! Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!“, expresó Roccuzzo. El posteo causó furor en las redes y ya acumula más de cinco millones y medio de “Me gusta”. Y el propio capitán de “La Scaloneta” no dudó en agradecerle a sus amores por el apoyo incondicional. “Los amo”, escribió, con cuatro corazones rojos.
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