El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras salir campeón con Argentina: “Te merecés todo”

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi llevan un par de años casados, pero más de una década enamorados. Desde el comienzo de su relación -que nació cuando era apenas niños-, la rosarina fue un gran apoyo para el deportista y estuvo firme a su lado tanto en las buenas como en las malas. Cuando era momento de festejar los goles, ella estaba ahí, y cuando el partido terminaba con un resultado negativo, seguía firme para recibir a su marido con una sonrisa. Esta vez, le tocó celebrar y, luego de la victoria de Argentina en la Finalissima, “la primera dama del fútbol” le dedicó un emotivo posteo al campeón.

Lionel Messi en la Finalissima GLYN KIRK - AFP

El Mundial está cada día más cerca y, mientras los jugadores entrenan para el esperado evento deportivo, la hinchada hace lo propio y se prepara para alentarlos. La Finalissima fue el evento perfecto para el precalentamiento de los fanáticos de la Selección y el triunfo aplastante 3-0 de “La Scaloneta” dejó a más de uno con la emoción a flor de piel.

El encuentro entre Argentina e Italia -el cual terminó con un marcador de 3 a 0 a favor de la albiceleste- estuvo atravesado por momentos de emoción, enojos y nervios. Los goles fueron marcados por Lautaro Martínez, Ángel “Fideo” Di María y Paulo Dybala, y fueron celebrados con acalorados abrazos. Así, el gran evento fue tan solo una muestra del frenesí que vivirán los hinchas en Qatar.

La felicidad y el festejo de los goles no solo quedaron reservados para los argentinos como un conjunto general, sino que entre las ovaciones también resonó la alegría de las tan queridas esposas de los futbolistas. Entre ellas -quizás la más aclamada por el público- se encuentra Antonela Roccuzzo quien se tomó unos minutos para dedicarle una sentida dedicatoria a su marido.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi instagram @antonelaroccuzzo

Emocionada por los logros de Lionel Messi, eligió una foto que capturó el momento exacto en el que sus compañeros lo revoleaban por los aires mientras en su cara brillaba una enorme sonrisa. “Tan feliz por vos amor ¡Vamos Argentina!”, tipeó, junto a una larga hilera de emojis de corazones y banderas celestes y blancas. Para finalizar y dejar en claro el amor que siente, agregó: “Te mereces todo”.

El posteo no tardó en superar los 700 mil me gusta y la sección de comentarios se llenó de mensajes cargados de cariño dirigidos no solo a Messi sino también a Antonela y a toda su familia. Entre ellos, se destacaron algunas figuras del espectáculo como Mariana Brey y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Oriana Sabatini apoyó a Paulo Dybala durante la Finalissima

No obstante, Antonela no fue la única que utilizó sus redes para felicitar a su pareja. Oriana Sabatini, quien está junto a Paulo Dybala desde hace cinco años, compartió varias historias en su cuenta de Instagram para evidenciar que estaba firme del otro lado de la pantalla para alentar a su novio.

“Rompiéndola como siempre. Te amo”, escribió encima de un video el que se veía al jugador atravesar la cancha a toda velocidad. Finalmente, mientras el joven recibía la medalla, tipeó: “Demasiado feliz por vos”.