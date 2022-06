“Me chorearon el teléfono”: el mal momento de un cronista de LN+ en los festejos en el Obelisco

Diego Lewen, cronista de exteriores de LN+, sufrió un desagradable momento mientras transmitía en vivo desde el Obelisco los festejos por la obtención por parte de la selección argentina de fútbol de la Finalissima contra Italia. El periodista estaba cerrando el móvil para El noticiero de LN+ cuando, en medio del tumulto, le robaron el teléfono celular. “Dios mío, que aparezca el teléfono”, pidió en vivo Eduardo Feinmann en el estudio, mientras sus colegas expresaban su sopresa por lo que había pasado.

Lewen se encontraba entre la multitud de personas que festejaban en el Obelisco el 3 a 0 de la selección de la Argentina sobre Italia, lo que significó la obtención de la Copa Finalissima. Luego de exhibir la celebración y la alegría de la gente en ese tradicional centro porteño para los festejos populares, el cronista se despidió de Feinmann.

Fue en ese momento en que un grupo de jóvenes, mientras saltaba y cantaba por la Argentina, rodeó al periodista y al mismo tiempo que Feinmann lo saludaba con un “gracias, Diego querido”, el cronista, desde el móvil, comenzaba a gritar: “Pará que me chorearon el teléfono. Me chorearon el teléfono”.

Visiblemente preocupado, Lewen comenzó a mirar para todos lados para ver si podía encontrar su celular, mientras repetía que se lo habían robado. En el piso, Feinmann se hizo eco de lo que había sucedido y expresó: “Le robaron el teléfono. ¡Dios mío, Dios mío!”.

Detrás de él, y siempre en off, se escuchaban las voces de los periodistas en el estudio que expresaban su asombro y preocupación por lo que acababa de pasar. “No te puedo creer”; “¡No!”; “¡Qué bárbaro!”, decían. “Que aparezca el teléfono”, volvió a decir Feinmann cuando el móvil ya no estaba y el programa había vuelto al piso.

Lamentablemente, este hecho de inseguridad y el mal momento que sufrió Diego Lewen en vivo mientras estaba al aire por LN+ no tuvo una resolución feliz y el celular no apareció. El propio cronista informó a La Nación, unos 40 minutos después del incidente, que no había recuperado su móvil.

Lewen contó también que estaba esperando para que lo llevaran a la comisaría a realizar la denuncia pertinente.