Facundo Pieres junto con el Pigu Romero, en la mítica cancha de St. Andrews

¿Qué es mejor: meter un gol de cogote en la cancha 1 de Palermo o pegar una buena salida en la mítica cancha de Saint Andrews?

El sábado pasado, junto con sus hermanos Gonzalito y Nicolás, ganó la final del Abierto del Jockey Club de polo en la cancha 1 de Palermo en representación de Ellerstina Pilot, la formación que completó el empresario Curtis Pilot. Y dos días después, Facundo Pieres, uno de los mejores polistas del mundo, se despidió de la familia y emprendió viaje a Escocia. ¿Polo? No, golf. Con figuras del circuito internacional y también ilustres de otros deportes. Una experiencia diferente.

Ayer comenzó, en tres canchas escocesas, el Alfred Dunhill Links Championship, un torneo muy singular. Por un lado compiten los profesionales, con su leaderboard correspondiente. Pero además, conforman pareja con un golfista aficionado. Y ahí es donde entra en juego el crack de Ellerstina. Que tiene 10 de handicap en polo y 4 como golfista amateur. Su compañero es el español Gonzalo Fernandez Castaño. Les tocó debutar nada menos que en Saint Andrews, la cuna del golf, bajo el sistema fourball (pegan los dos con su pelota y se elige la mejor al final de cada hoyo para anotar). Y anduvieron muy bien: presentaron una tarjeta de 62 golpes, diez bajo el par, y comparten la 10a ubicación, a sólo dos golpes de las tres parejas punteras: Kristoffer Reitan-Mark Madden, Ryan Fox-Shane Warne y Shubhankar Sharma-Johan Van Zyl.

Facundo Pieres pegando una salida en la mítica cancha de St. Andrews 01:02

Ahora bien, ¿cómo llegó Facundo Pieres a participar en este certamen? En junio y julio, mientras disputaba de los tradicionales torneos de polo de Inglaterra (la Queen's Cup y el Abierto Británico) con el equipo de La Indiana, Facundo coincidió en una cancha de golf con el sudafricano Ernie Els, exnúmero 1 del mundo y ganador de 4 Majors, y su compatriota Johann Rupert, "el dueño" de la Copa Alfred Dunhill. "En un momento de la vuelta, hablando con Els, le dije lo lindo que sería como experiencia participar en la Dunhill. Ernie se lo comentó a Rupert, que es su amigo, y a la semana me llegó un mail con la invitación. Verifiqué las fechas de la Triple Corona argentina de polo, tenía margen ya que el Abierto de Tortugas comenzaba en octubre, así que confirmé enseguida mi participación", comenta, entusiasmado, desde Escocia.

Facundo Pieres, durante un torneo de golf; a la derecha, su amigo y exfutbolista Andriy Shevchenko

En la Dunhill participan 160 parejas. Juegan un día en cada cancha. Ayer le tocó en St. Andrews, hoy lo hará en Carnoustie y el sábado en Kingsbarns. De las 160 parejas, las mejores 20 accederán a la rueda final del domingo.

¿Cómo se sintió Facundo en la cancha? "¡Es increíble! Toda la semana viene siendo espectacular. A mí que me gusta jugar al golf, es lo mejor que me pasó fuera del polo y no me lo podía perder. Estar con los golfistas, con algunas figuras como el excampeón mundial de los pesados Wladimir Klitschkho y los exfutbolistas Andriy Shevchenko, a quien ya conocía y con el que tengo una buena relación, y Luis Figo. Incluso, apenas supe que también jugaba el Pigu Romero, me contacté con él. Es bueno también disfrutar de estos momentos con argentinos", cuenta Pieres, que viajó solo y no duda en calificar su desempeño en estos 18 hoyos iniciales: "Diría que bastante bien. Generalmente se me complican los tiros de salida y acá pegué derecho. Quizá no estuve tan preciso con los approachs y en los alrededores del green, algo en lo que suelo ser más sólido. Si no, hasta habríamos hecho un mejor score global con Gonzalo Fernández Castaño".

Su nombre en el tablero

Es frecuente ver a Facundo y a sus compañeros de equipo (Nicolás, Gonzalito y Polito Pieres) jugar al golf en Ellerstina. Lo han hecho con futbolistas como Leonardo Ponzio y Carlos Tevez. Pero Pieres no tiene problemas en admitir que no es el top de la familia en el deporte de los hierros y las maderas. "No, Nico siempre fue mejor. Tiene 3 de handicap, pero juega 1 o 2. Una lástima, hubiese sido hermoso jugar con él acá, ojalá lo podamos hacer algún día. Esta vez me tocó a mi. A cualquier persona que le gusta el golf, es una semana inolvidable jugar este torneo".

De los personajes del mundo deportivo, Facundo Pieres es el que mejor posicionado quedó tras los 18 hoyos iniciales en la Dunhill, junto con Shevchenko, el ucraniano que supo brillar en Milan: ambos con 62 (-10). El exremero británico, ganador de cinco oros olímpicos, Steve Redgrave registró 67 (-5); Klitschkho y los exfutbolistas Ruud Gullit y Luis Figo marcaron 68 (-4) y el legendario guitarrista Mike Rutherford, de la banda Génesis, hizo 69 (-3).

Hace unos días, campeón del Jockey Club, con sus hermanos Nicolás y Gonzalito y Curtis Pilot

Ahora le tocará enfrentar otro escenario histórico del British Open: la cancha de Carnoustie, allí donde el francés Jean Van de Velde trascendió las fronteras en 1999 al dilapidar un título que tenía en el bolsillo en el hoyo 72, pretendiendo incluso jugar desde el agua. Momentáneamente lejos de sus amores, su mujer Agustina y su hija Renata, y también de los tacos y las caballerizas. Pero disfrutando de una experiencia diferente en la cual le toca demostrar que sus virtudes van más allá del polo, en ese arte de pegarle a una bocha en movimiento yendo a 60 km/h arriba de un caballo.

El torneo profesional

El certamen profesional del Alfred Dunhill Links Championship es liderado por el sudafricano Justin Walters, con 63 (-9). Otros destacados son: Tommy Fleetwood (Inglaterra), con 66 (-6); Tony Finau (EE.UU.), con 67; Lee Westwood (Inglaterra) y Padraig Harrington (Irlanda), con 69 (-3); Rory McIlroy y Ernie Els, con 70 (-2), y Andrés Romero, con 71 (-1), en el puesto 104°.