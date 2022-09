Filtran el cruce que Xavi Hernández y Piqué habrían tenido en el vestuario del Barcelona: “Menos que vas a jugar”

La relación entre el DT del Barcelona, Xavi Hernández, y el histórico defensor Gerard Piqué no está pasando por su mejor momento, según afirma la prensa especializada de España. Y como si fuera poco, en las últimas horas se filtró un supuesto cruce entre ambos que se habría llevado a cabo en el vestuario del primer equipo culé.

Se sabe que Xavi llegó al club para hacer cambiarle la cara luego de una serie de actuaciones que no estuvieron a la altura de las expectativas, tanto en La Liga española como en la Champions League. Si a eso se le suma el repentino y doloroso éxodo de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, se entiende por qué las autoridades del equipo catalán fueron en busca de un nombre conocido -y consagrado- para hacerse cargo de la refundación.

Xavi Hernández en su experiencia como DT en Qatar (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) KARIM JAAFAR - AFP

La actualidad del Barcelona tiene a grandes apellidos, como Piqué, relegados del protagonismo al que se habían acostumbrado los hinchas. Las cuestiones extrafutbolísticas -su separación de Shakira y las supuestas infidelidades-, el inevitable paso del tiempo -el defensor cumplió 35 años en febrero-, y el gran presente de sus competidores en el puesto -en especial, del uruguayo Ronald Araújo-, son algunos de los factores que lo alejaron de la consideración del DT.

La escena más llamativa de esta nueva alineación que Xavi fue diseñando en los últimos meses se dio el pasado sábado en el Camp Nou, en la victoria del local ante Elche, por 3 a 0. Ese día, el flamante refuerzo Roberto Lewandowski metió dos goles y el restante lo hizo Memphis Depay, el atacante holandés que forma parte de la nueva camada de jugadores.

Mientras tanto, el banco de suplentes del Barcelona lucía nutrido de estrellas como el juvenil Ansu Fati, y los legendarios Sergio Busquets, Jordi Alba y el propio Piqué. De estos cuatro, los últimos tres ni siquiera saltaron al campo de juego, lo que sin dudas representa todo un mensaje hacia afuera y puertas adentro del plantel.

Gerard Piqué, en llamas por su poca participación en el Barcelona (Foto: AFP) AFP

Piqué tampoco había entrado a jugar ni siquiera un minuto en la derrota 2-0 ante Bayern Múnich, por la fase de grupos de la Champions League. Según consigno BolaVip, de acuerdo a diversos medios españoles, ese día a Piqué se le habría escapado un comentario en el vestuario que habría desatado la reacción inmediata de su actual entrenador y excompañero de la época dorada del Barcelona.

“No juego ni a la petanca”

El diálogo habría sido corto, pero fuerte. “No juego ni a la petanca”, se habría quejado el defensor en voz alta. Y esa frase, según se rumorea, habría enojado a Xavi: “Pues menos que vas a jugar”, le habría respondido.

Tal como consigna el diario Sport.es, a comienzos de septiembre Xavi Hernández hizo referencia al caso Gerard Piqué en una conferencia de prensa. “Ya hablé con él antes de vacaciones. Es un futbolista que nos puede ayudar con otro rol”, sostuvo el entrenador ante los medios. Y desde el sitio especializado leen la frase como una invitación al retiro.

Una postal del Barcelona de los años dorados: Messi, Xavi, Iniesta, Thiago, Piqué y Puyol FC Barcelona

Además, en otro artículo enumeraron una serie de declaraciones que hizo Piqué sobre la posibilidad concreta de dar un paso al costado. “Hemos tocado fondo con el Barça. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy”, dijo tras el recordado 2-8 en contra ante el Bayern Múnich. “Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça”, sostuvo en 2021. “Me retiraré en el Barça, pero nunca siendo suplente”, aseveró ese mismo año. “A ver si cumple su palabra”, dicen ahora desde el club, según consignó el mismo medio.