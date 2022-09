Fotos exclusivas. Las imágenes de Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí, a dos meses y medio de su separación de Shakira

El 4 de junio Shakira (45) y Gerard Piqué (35) anunciaron su ruptura tras doce años de amor y dos hijos –Milan (9) y Sasha (7)– y provocaron un tsunami informativo. Y aunque ese día la separación se convirtió en oficial, los rumores sobre la crisis venían de largo tiempo atrás: según sus íntimos, a finales de febrero tomaron la decisión de terminar, y él habría vuelto a su antiguo departamento de soltero –un ático en la calle Muntaner del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona–, mientras que ella se quedó en la casa familiar –ubicada en Esplugues de Llobregat– junto a los chicos (en esos meses, cuando Piqué iba a la casa tocaba timbre, porque ya no tenía llaves). Pese a que ninguno de los dos hizo declaraciones sobre las razones que precipitaron el final, además del desgaste por el paso del tiempo, muchos decían que el futbolista se había enamorado de otra mujer: Clara Chía Martí, una rubia doce años menor (apenas empezaron a circular las versiones que la vinculaban con él, la joven bloqueó el acceso de los desconocidos a sus redes sociales). Las primeras fotos de los flamantes novios aparecieron hace unos días, cuando fueron de la mano y sin esconder su amor al concierto de Dani Martín en el Summerfest Cerdanya de Londres, y poco después surgieron otras imágenes, con la misma actitud de complicidad, se dejaron ver juntos en la boda de Albert Pedret –uno de los mejores amigos de Piqué– con Anna Tormo, celebrada en la Costa Brava. Algo que enojó a Shakira, ya que los ex tenían un pacto de no agresión por el bien de sus herederos que incluía, entre otras cosas, mantener discreción en sus nuevas relaciones por un tiempo.

Divertidos y sonrientes, Piqué y su joven novia se muestran muy enamorados. Grosby

Clara Chía trabajaba como camarera en la disco Traviesa, donde conoció a Piqué, y ahora se desempeña como organizadora de eventos en Kosmos, la empresa de él. Grosby

HOMBRE ENAMORADO

La nueva dueña del corazón de Piqué es de Barcelona, estudia Relaciones Públicas y, según contaron sus amigos, conoció al futbolista a principios de este año, en la disco Traviesa de la Ciudad Condal, donde era camarera. Dicen los testigos que el flechazo fue inmediato y que, mientras la relación se afianzaba en el más absoluto secreto, Clara Chía Martí dejaba su trabajo en la disco para incorporarse a Kosmos Studios, la empresa de su hombre, ejerciendo funciones administrativas y como organizadora de eventos. También trascendió que el romance marcha tan bien que la joven ya conoció a los padres y a los hijos del futbolista, todos datos que pondrían en evidencia que la historia entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó mucho antes de que él anunciara su separación de Shakira. Igual que antes, el defensor catalán mantiene un bajísimo perfil en lo que respecta a su vida privada, y pese a la ilusión que le despierta su nuevo amor, son contadas sus apariciones públicas por fuera de compromisos deportivos y empresariales (desde comienzos de junio, en coincidencia con el anuncio oficial de su separación, dejó de postear en redes sociales). Shakira, en cambio, mantiene su rutina personal y profesional al pie de la letra, se refugia en sus hijos (van con ella a todas partes) y, junto a sus asesores, analiza cada paso. La cantante parece estar serena y en perfecto control de la situación, pese a que su vida atraviesa un momento muy complicado: al the end de su historia de amor con Piqué se le suma su problema legal con Hacienda (tiene una causa pendiente por presunto fraude por 14,5 millones de euros y la Fiscalía pide para ella ocho años de prisión) y la preocupación por la mala salud de su padre (William Mebarak, que en mayo pasado sufrió una fuerte caída y debió ser hospitalizado).

Para su primer evento con el futbolista, Clara eligió un vestido largo, de la firma Missoni. Grosby

DOS MUJERES, UN MISMO ESTILO

En esta semana, los medios españoles hicieron foco en las similitudes entre Shakira y Clara Chía Martí: de igual estatura, tienen la misma contextura física, el pelo largo, rubio y ondulado, rasgos parecidos y un estilismo que se asemeja mucho. La separación de Shakira y Piqué seguirá siendo mediática, porque no es sólo una separación sentimental, sino también económica, familiar y empresarial. Y todavía está rodeada de incógnitas en lo que tiene que ver con la custodia de Milan y Sasha, la división de bienes (la última batalla la están librando por el Learjet 60XR que compraron en 2010, con capacidad para diez pasajeros y valuado en veinte millones de dólares) y el futuro lugar de residencia de la estrella y sus hijos ya que, según el círculo cercano de la colombiana, ella planea fijar domicilio en su mansión de Miami.

Shakira y la nueva novia de su ex tienen la misma contextura física, similar pelo largo, rubio y ondulado y algunos rasgos parecidos. Grosby

Mientras Gerard Piqué se muestra con su flamante pareja, Shakira pasea con sus hijos Milan y Sasha por un parque de Barcelona. Grosby

Inseparable de sus hijos, la artista colombiana –que atraviesa uno de sus peores momentos, porque a su ruptura con Piqué se suma la causa que tiene pendiente con Hacienda por un presunto fraude por 14,5 millones de euros– planea un futuro en Miami para los tres. Grosby

La pareja todavía no llegó a un acuerdo de divorcio. El principal problema es la custodia de sus hijos y la división de bienes, entre los que se encuentra un Learjet 60XR valuado en 20 millones de dólares. Grosby

La última foto de la artista colombiana y el futbolista con sus dos hijos en octubre del año pasado, en Tarragona. Getty Images

Algunas de las imágenes sensuales que Clara tenía en sus redes, que cerró apenas empezó a coquetear con Piqué.

El romance entre Piqué y Clara Chía habría comenzado en enero de este año –antes de que la separación de Shakira y el futbolista fuera oficial– y los padres de él ya conocen a su nueva “nuera”.

Piqué abrazando a Shakira en un escenario en mayo de 2011, a menos de un año de haberse conocido. A.P.

El futbolista catalán con Clara Chía hace diez días, durante el show de Dani Martín en Londres.