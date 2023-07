El delirante comentario de Oscar Ruggeri sobre el aerosol para los tiros libres

escuchar

Este martes, el columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, realizó un irrisorio comentario respecto del aerosol evanescente, el elemento utilizado por los árbitros para trazar un límite a los futbolistas rivales en los tiros libres, en el marco de un relajado intercambio con el mánager de Racing Club, Rubén Capria.

Sobre el final de la conversación, el periodista Mariano Closs le preguntó al exmediocampista: “¿Quién pateaba mejor, (Matías) Rojas o vos?”. Como era de esperar, El Mago se inclinó por el futbolista paraguayo, quien jugó en Racing hasta junio de 2023. Respecto de la consulta del relator, Ruggeri no lo dudó: “No, éste era tremendo”, en relación a su exrival.

Por su lado, el conductor Sebastián Vignolo recordó que Rubén jugaba cuando “no se respetaba la distancia” en los tiros libres. “Es verdad eso, yo no me comí un planchazo por muy poquito”, le concedió el exjugador, tras lo cual, El Pollo deslizó, enigmático: “Con el aerosol...”. “El aerosol era la solución de todo”, respondió Capria, entre risas. “50 goles más, Mago”, replicó.

En su rol de exdefensor, salvaje, Oscar le retrucó a Capria: “El aerosol te lo comíamos. En esa época, lo ponías, y a los dos segundos, no tenías una raya”. Además, Oscar indicó que, en sus tiempos, tampoco “había VAR”. “No había raya, no había nada”, añadió, nostálgico.

¿Latorre, entrenador?

Sobre el final del programa, el relator Mariano Closs encaró a Latorre y le preguntó: “¿Qué es lo que no te anima a ser técnico? ¿Por qué no te largás?”. Un poco incómodo, Gambeta dijo, en broma: “Estoy muy calentito y muy bien acá, ¿por qué me querés expulsar?”. Luego, más en serio, profundizó sobre los motivos por los cuales no tiene intenciones de ponerse el buzo de director técnico. “No están dadas las condiciones. No tengo una vocación desbordante de ser entrenador, pero tengo el título, así que quizás, esa vocación aparece”, señaló.

Incluso, le dijo a Capria: “Cuando se vaya Gago, si me llama el Mago, lo puedo pensar”. “¡Cuando se vaya Gago le tiró!”, reaccionó, rápidamente, Ruggeri. A su turno, en el tren de la chicana, Vignolo se dirigió al Mago, y le dijo: “Vos empezaste por Atlanta, él quiere empezar por Racing”. Rápidamente, el exfutbolista corrigió al relator, y señaló que su objetivo es empezar su carrera como DT en Ferro. “Acá, ya tengo dos aliados”, agregó, en relación a Miguel Simón.

“¡El Flaco no quiere saber nada!”, lo escrachó Ruggeri. “No, Flaco si vos no me autorizás...”, añadió Latorre. “No estás en carpeta todavía; no estás en la furgoneta”, dijo, siempre en chiste, Simón. Con una sonrisa en la cara, Diego cerró el divertido ida y vuelta con un comentario irónico. “Él porque no quiere que me vaya del Táctico”, señaló, en alusión al programa que ambos conducen en ESPN.

