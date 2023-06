Oscar Ruggeri se metió en la discusión por las PASO: “Con la fortuna que gastaron en carteles podrían haber ayudado a los chicos que no tienen”

escuchar

Este miércoles, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, habló sobre política en el pase de programas con F12, y le dedicó un irónico comentario al ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, lo cual generó una histriónica reacción en sus compañeros.

Como suele suceder en estas transiciones de la programación, el conductor Mariano Closs le preguntó a su colega, Sebastián Vignolo, qué temas iban a tratar en F90, y en particular le consultó por los siempre llamativos comentarios del Cabezón. “¿Qué van a hacer? ¿La columna de Oscar, a qué se refiere?”, le consultó Closs al Pollo Vignolo, quien entre risas contestó: “La columna de Oscar puede salir para cualquier lado, sabés cómo viene, eh”. “Estuvimos charlando”, acotó, enigmático, Daniel Arcucci. “Picante”, agregó el exfutbolista Marcelo Espina. Para rematar, Vignolo lanzó: “Un polirubro”.

Tras prepararle el terreno, el exdefensor de la selección argentina recogió el guante y se dirigió directamente a Closs, para replicar su consulta: “De todo, Mariano, panqueques, no sabemos para dónde va a salir...”. Con humor, Closs le preguntó a Ruggeri: “¿Estás hablando de cocina?”. Tras lo cual, dijo: “Salvo que estés hablando de otra cosa, que tenemos inminente elecciones, porque vos te metés en la política siempre”.

Oscar Ruggeri, fiel a su estilo, no se anduvo con vueltas y apuntó a los políticos: "Panqueques" Captura

Sin ánimos de entrar en polémicas, Vignolo quiso detener el vendaval de su compañero, y siguió con el chiste culinario. “Vio al tano Donato (De Santis)”, señaló, con humor, el Pollo. Sin embargo, Ruggeri aprovechó, en ese contexto, para lanzarle un sugestivo dardo al ministro de Economía: “Tiró la masa para arriba...”. Luego, Vignolo aseguró: “Él dijo que no habla nunca más de política”.

Para desmentir a su compañero, en tono más serio, el Cabezón argumentó: “Bueno, todos hablan de política, ustedes también opinan porque vivimos en un país, que después nos va a gobernar alguien, y tenemos que saber qué va pasar”. Después de un breve silencio, Vignolo se las rebuscó para cambiar de tema, al decir: “Bien River ayer, eh”. Esto, obviamente, provocó las risas de sus compañeros.

Un rato más tarde, luego de discutir sobre el presente del conjunto millonario, Closs retomó el tema político, y le hizo un reclamo a Vignolo. “Te voy a decir una cosa: tendríamos que haber hablado de política con Oscar. Vos que dijiste hablemos de River, hiciste un despelote peor”. En ese momento, Chavo Fucks, en línea con Sebastián, le pidió a Mariano: “No le hagas cosquillas a King Kong”.

Como no podía ser de otra manera, Ruggeri usufructuó la situación y volvió a meter su bocadillo político, con una crítica a los dirigentes que hicieron campaña y, finalmente, no fueron confirmados como precandidatos a presidentes. “Con toda la plata que están gastando con carteles, y pusieron a 10 presidentes, que ahora no es ninguno, y gastaron fortuna con carteles, cuando les tendrían que haber dado a esos chicos que están operando, que tienen que viajar... no me hagas meterme en eso; carteles desde Mar del Plata hasta a Buenos Aires, todos los alambrados llenos de carteles, ninguno ahora va a ser presidente, gastamos una fortuna”, denunció.

