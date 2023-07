El audaz pronóstico de Sebastián Vignolo sobre un posible refuerzo de Boca que sorprendió a Morena Beltrán

escuchar

Este lunes, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, lanzó un jugado pronóstico respecto de un posible refuerzo de Boca Juniors, y su compañera, la columnista Morena Beltrán, reaccionó con innegable sorpresa, en el marco de una nueva edición del programa deportivo.

Cuando los periodistas debatían acerca de las presuntas incorporaciones de Boca para el próximo mercado de pases, Vignolo puso la mira, especialmente, en uno de ellos: el delantero colombiano Roger Martínez, cuyos pasos son seguidos por la actual dirigencia del club. “Es un jugador que a Boca le gusta como refuerzo”, contó el relator y luego se refirió a las recientes declaraciones que hizo el exfutbolista del América de México acerca del interés de los xeneizes sobre él.

En diálogo con el diario AS, el futbolista, de 28 años, admitió: “Soy un privilegiado de que una persona como Román (Riquelme) se interese en mí; pienso que a cualquier jugador le gustaría jugar en Boca, sería algo muy bonito, pero en los momentos en los cuales me buscaron las cosas no dependían de mí desafortunadamente. Ahora, vamos a ver qué puede pasar. Analizaremos bien las cosas que vengan, y tengo que tomar la mejor decisión”. A la vez, definió a Boca como “una cosa loca”, e indicó que es “una locura la afición, el estadio, todo” lo vinculado al club.

Roger Martínez, el jugador seguido de cerca por Riquelme AFP

Tras repasar los dichos de Martínez, Vignolo elogió las virtudes como futbolista del cafetero (”jugadorazo”) y después señaló con osadía: “Si lo cierra, para mí, se convierte en... no voy a decir la palabra ídolo, pero muy querido en poco tiempo”. Sorprendida, luego de escuchar al Pollo, Beltrán emitió su opinión con una onomatopeya: “¿Eh? ¿Ídolo?”. Más mesurado, Sebastián respondió: “No, no, no digo ídolo, pero muy querido en poco tiempo”.

En ese momento, el comentarista deportivo Oscar Ruggeri le preguntó a Vignolo “quiénes se irían” para facilitar el arribo de Roger Martínez. “Yo creo que para irse hay algunos”, replicó, sin dudarlo, el animador. En la misma línea que el conductor del programa, Federico Bulos acotó: “Hay una fila para irse”.

Luego, los periodistas del programa discutieron sobre la posibilidad de que Boca incorpore un jugador para reemplazar al defensor Marcos Rojo, quien está lesionado desde octubre de 2022. Al respecto, Beltrán consideró que Boca “tiene futbolistas en esos puestos”, y debe “decidirse si los considera confiables, y parte de su equipo o no”.

“Aunque hayan gustado o no las versiones de Roncaglia y Valdéz, pueden jugar de centrales; entonces, tenés a (Bruno) Valdez, (Facundo) Roncaglia, (Nicolás) Valentini, ¿y vas a traer otro central más?”, se preguntó la analista deportiva. “Sino, vas a terminar con siete centrales”, agregó.

Por último, los periodistas abordaron el regreso del mediocampista Jorman Campuzano a Boca. Allí, Morena se cuestionó si, realmente, el equipo de Almirón “necesita un número cinco″, posición en el campo de juego que ocupan Alan Varela, Equi Fernández y Esteban Rolón. Asimismo, estimó que el plantel xeneize, en su consideración, “está desproporcionado”.

