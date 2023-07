Oscar Ruggeri contó cómo fue convivir con Menotti y Bilardo y fue tajante: “Todo distinto”

escuchar

Este lunes, Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), revivió sus épocas como jugador y, en particular, recordó el tiempo en que fue dirigido, al mismo tiempo, por Carlos Bilardo en la selección argentina, y por César Luis Menotti en River Plate, durante el año 1988.

“Lo mío fue espectacular, escuchá lo que te voy a decir: iba lunes martes y miércoles con Bilardo a la selección, jueves y viernes con Menotti en River. Era brillante lo mío. Me hablaba uno y digo: ‘Uy, ¿qué paso?’. Iba al otro y ‘vamos a ir para allá'”, dramatizó, en relación a las diferentes formas de entrenar que tenían ambos directores técnicos.

Perspicaz, Mariano Closs, conductor de F12, le consultó, en el marco del pase de programas: “De los dos, ¿lo tuyo qué era?”. Con pasión, Ruggeri respondió: “¡Bilardo, a morir!”. A la vez, alentado por su compañero Daniel Arcucci, Oscar admitió que Menotti lo “atendió muy bien” en su paso por River, donde dirigió 28 partidos y obtuvo una efectividad del 55,95%.

Curioso, Vignolo le preguntó a Ruggeri si, tal como se presume, el Doctor y El Flaco le “pedían cosas totalmente distintas”. Antes de que terminara de hablar, Oscar se apuró en contestar: “Todo distinto”.

Después, para valorar el trabajo de Menotti en River, Oscar pasó a narrar un diálogo que tuvo con el DT campeón mundial en Argentina ‘78. “Cuando hablé con Menotti me dijo: ‘Mire, yo sé que usted va con Bilardo todos los días y juega en la selección; voy a tratar de que usted sea mejor, para que le vaya muy bien a la selección’. Eso no me lo olvido más. Me lo dijo en el Hindú Club, en una reunión mano a mano apenas entré. Yo venía de Bilardo, ¡y me recibe Menotti!”.

Reflexivo y autocrítico, el exdefensor se lamentó por la pelea que tuvieron ambos DT’s en su apogeo, y consideró que los propios seguidores, entre quienes se incluye, contribuyeron a afianzar la distancia. “Si no, hubiesen estado charlando, juntándolos... Los dos campeones del mundo, sí, y creo que, posiblemente, somos responsables nosotros también. Yo, ¿qué querés? A mí, me hablás de Bilardo, me pongo de pie y lo pongo allá arriba”, se justificó.

Allí, el Chavo Fucks relativizó los dichos de Ruggeri, y dijo: “Los dos no son inocentes. Ellos empezaron el ‘tiroteo’”. Por otro lado, el Cabezón contextualizó las rivalidades que existían en la prensa en torno a la figura de ambos técnicos. “Ahí se dividió el periodismo también, porque no había muchos, pero los pocos que había (eran cinco o seis), estaban a morir con Menotti y no les importaba lo que haga Bilardo, y los que seguían a Bilardo, si ganaba Menotti, era igual”. Por último, Arcucci evocó una entrevista que le realizó al Narigón unos años atrás: “Él se hubiera juntado con Menotti, pero sentía que no podía hacerlo por una cuestión de lealtad a los bilardistas. Quedaron presos de esos”.

LA NACION