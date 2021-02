El desgarrador mensaje de Neymar: "El dolor es inmenso y el llanto es constante"

Neymar: "No sé cuánto tiempo puedo aguantar" Crédito: AP Photo/Thibault Camus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2021 • 16:35

Neymar, jugador del Paris Saint Germain y del seleccionado brasileño quedó al margen del primer partido de los octavos de final de la Champions League frente al Barcelona por una lesión muscular y publicó en las redes sociales un desgarrador mensaje sobre las lesiones y golpes que sufre en el fútbol.

Neymar, lastimado, intenta levantarse frente al Caen Fuente: AFP

"Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", escribió el ex Santos en su Instagram, tras conocerse que no podrá estar en el choque ante los de Lionel Messi.

Sobre las lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, algunas graves, Neymar expresó: "A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo".

El 10 del PSG, en "constante" dolor y llanto Fuente: Reuters

En ese sentido, criticó a los que dicen -jugadores, entrenadores y comentaristas- que hay que golpearlo y que Ney "se cae, se cae".

"No sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz", concluyó.

La carta completa de Neymar

La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o carajo a las 4 "realmente hay que golpearlo" "se cae, se cae" "llora" "niño" "mimado" y etc...

Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS