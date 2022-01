El desgarrador video de Tamara Gorro para anunciar que se separó de Ezequiel Garay

El exfutbolista Ezequiel Garay y la modelo Tamara Gorro están separados. Así lo confirmó la propia presentadora en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula dos millones de seguidores.

Entre lágrimas, se filmó sentada para poner fin a cualquier especulación y contar la versión oficial de los acontecimientos: “Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, y nos vamos a separar, no a divorciar. Consideramos que hemos hecho, o hemos actuado, de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo, con la esperanza de volver a recuperar, y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido”.

A su vez, aclaró que llevaban arrastrando problemas de matrimonio desde hacía un tiempo: “Esto no viene de ahora. Como todas las parejas, pasan baches. Por eso, siempre hemos dicho que no somos un matrimonio perfecto. Tenés tus bajadas, tus subidas; lo normal. Pero cuando llega un momento en cuanto te estancás, tenés dos opciones: o continuar y que acabe como un desgaste que no tenga solución, o por el contrario, como hemos optado nosotros (hay amor); entonces preferimos tomar un descanso, con la fe y la esperanza de volver a continuar a estar juntos”.

Asimismo, explicó que grabó el video para no alimentar rumores de la prensa: “Llevamos viviendo juntos ‘x’ meses sin estar como pareja, pero hay amor, estamos con los niños, compartimos todos los momentos, hay muy buena relación. Pero evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar. Eso implica que tengamos que estar en diferentes casas. Somos una pareja normal que está pasando por este bache, y que ha tomado la decisión más adecuada”. Además, aclaró que seguirán siendo vistos juntos, pero eso no quiere decir que sigan como matrimonio.

Así anunció Tamara Gorro su separación de Ezequiel Garay

Por último, indicó que no hablará más del tema y dejó una puerta abierta para el futuro de la relación que hoy se termina. “Yo solo deseo una cosa: que esto tenga un final muy feliz. Ahora mismo es una pausa para luego tomar carrera; es tomar un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo”, aseveró.

Gorro y Garay llevaban juntos 12 años. En 2015, tras 18 intentos de fertilización asistida, lograron ser padres de Sheila, su primera hija. Luego, en 2018, dieron a luz a Antonio. En el último tiempo, la blogger e influencer contó que estaba afectada por un problema de salud mental, del cual no dio mayores precisiones.

El rosarino, de 35 años, se retiró del fútbol por una lesión en la cadera. El punto más alto de su carrera fue el subcampeonato del mundo con la selección argentina en Brasil 2014.