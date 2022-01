“Este virus de m...”, así se refería Lionel Messi a la pandemia de coronavirus antes de dar positivo

Este domingo, a través de un breve comunicado en redes sociales, el club francés PSG daba al mundo la noticia de que su jugador estrella, Lionel Messi, había dado positivo en Covid-19. Paradójicamente, el astro argentino se había referido al coronavirus en su último posteo en las redes sociales. Allí, mientras hacía el balance de su 2021, el futbolista definió al SARS-CoV-2 como “este virus de m... que nunca se termina”.

Al realizar su síntesis del 2021 y augurar un 2022 mejor para todos, Messi no fue indiferente a la pandemia que en este momento vuelve a asolar al mundo con un importante incremento de casos.

Es así que en su cuenta de Instagram, el ídolo argentino posteó el pasado sábado las siguientes palabras: “Sólo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa de este virus de m... que nunca se termina″.

La publicación de Messi venía acompañada por una serie de fotos que resumían los momentos más trascendentes en el pasado año del astro. Así, en la sucesión de imágenes, se puede ver al argentino jugando con la casaca del Barcelona, recibiendo premios, gritando goles y debutando en el PSG.

Por supuesto, también hay fotos de Messi con su familia y con la camiseta de la selección nacional. Entre estas últimas postales, se encuentra la imagen del 10 argentino besando el trofeo más trascendente que levantó en 2021: la Copa América, conquistada en Brasil.

Lionel Messi y su familia pasaron las Fiestas en Rosario y pasearon por la ciudad con un llamativo look Instagram @leomessi

“Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año. ¡Abrazo a todos!”, escribió Messi al cierre de su posteo, que recibió los likes de más de siete millones de personas, y cientos de comentarios elogiosos y con los mejores deseos para que el ídolo tenga un 2022 espectacular.

El comunicado del PSG

De acuerdo con el comunicado publicado en su página oficial por el PSG, Messi se encuentra en estos momentos aislado y cumpliendo los protocolos sanitarios, tras haber dado un resultado positivo en el test de Covid-19.

El argentino, que había pasado las fiestas en Rosario, tenía un permiso especial para incorporarse un día más tarde a los entrenamientos del club francés. El caso de Messi se suma al positivo de otros tres jugadores de la misma institución: “Sergio Rico, Juan Bernat y Nathan Bitumazola”.

Mauricio Pochettino, en su primer conferencia de prensa del año, con PSG, y la incómoda situación por el contagio de Lionel Messi

“Las pruebas realizadas tras las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y un caso positivo en el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos Covid vigentes”, se escribió en la cuenta de Twitter oficial del PSG.

“Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”, comentó en conferencia de prensa el entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino.