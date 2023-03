El detalle del look de Antonela Roccuzzo en el partido Argentina-Panamá que sorprendió a los hinchas: ¿Y la cábala?

escuchar

A pocos minutos de que comience el partido entre la selección argentina y Panamá, que será el primer encuentro que la “Scaloneta” protagoniza tras consagrarse como campeón del mundo, el estadio Monumental ya se llenó, no solo de los miles de hinchas que fueron a alentar al equipo, sino también de los familiares de los jugadores. Como era de esperarse, Antonela Roccuzzo dio el presente desde las gradas junto a sus tres hijos -Ciro, Mateo y Thiago Messi-, pero un particular detalle del look que eligió para el evento logró desconcertar a más de uno.

Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos, presente en el Monumental para vivir la fiesta de la selección

Desde el comienzo de su relación, Antonela Roccuzzo se consagró como la fan número uno de Lionel Messi y, por ende, lo acompañó no solo en las múltiples mudanzas que implicó su carrera, sino que suele alentarlo desde las gradas en cada uno de sus partidos.

El amistoso entre Panamá y Argentina no fue la excepción y, minutos antes de que comenzara, la cámara la enfocó en el palco junto al resto de la familia Messi, en donde se mostró muy entretenida rodeada de sus hijos al mismo tiempo que les pintaba los rostros con pinturas color celeste y blanca.

Durante el Mundial de Qatar, Antonela Roccuzzo usó la camiseta violeta a modo de cábala (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Quienes siguieron el minuto a minuto a través de la televisión no pudieron evitar notar un pequeño detalle. Contrario a todos los partidos del Mundial de Qatar, en esta oportunida Antonela optó por no respetar su principal cábala, que se trataba de llevar siempre puesta la camiseta violeta de la selección. En esta ocasión, la rosarina decidió lucir la nueva casaca celeste y blanca, la cual lleva bordadas las tres estrellas doradas encima del escudo de la AFA.

Por su parte, Lionel Messi respetó algunos de los rituales que llevó a cabo durante el evento deportivo que tuvo como escenario el Medio Oriente y, para el encuentro con Panamá eligió los mismos botines con los que jugó en la Copa del Mundo.

Antonela Roccuzzo estuvo en la cancha del Monumental minutos antes del inicio del partido de Argentina-Panamá

Minutos después de ser divisada entre el público, la “primera dama del fútbol” se ubicó en el borde de la cancha junto al resto de las integrantes de “la Scalot” -grupo compuesto por las parejas de los jugadores- y a sus hijos, quienes no tardaron en comenzar a correr y jugar entre ellos.

En cuanto al palco de la familia del rosarino, los asientos no solo estuvieron ocupados por sus seres queridos, sino que las cámaras también captaron la presencia de Marcelo Tinelli. Ambas celebridades llevan una amistad de varios años y, días atrás, organizaron una gran cena familiar que contó con la presencia de los hermanos y los padres del deportista y de la mayoría de los hijos del legendario conductor.

Pero el productor televisivo no fue la única celebridad que se dejó ver en la previa al partido, sino que fueron varios los famosos que no quisieron perderse la fecha histórica. Además de íconos del deporte como Marcelo Gallardo, también asistieron integrantes del mundo de la farándula como Claudia Villafañe -quien fue en compañía de los más chicos de la familia- y Tini Stoessel, quien llegó luciendo la camiseta de su pareja, Rodrigo De Paul.

