¿Un guiño para Messi? El color que eligió Antonela Roccuzzo en la previa del partido de la selección argentina

Esta es una semana importante y muy especial para los fanáticos del fútbol, y dentro de ese grupo se ubica la familia de Lionel Messi. El jueves 23 de marzo, a partir de las 21, la Argentina recibirá a Panamá en el Estadio Monumental. Este no será un encuentro más, puesto que marcará el primer partido de la selección nacional con la tercera estrella bordada en la camiseta, la cual obtuvo tras aquella histórica final contra Francia en el Mundial de Qatar. En este contexto, y para no desentonar con la ocasión, Antonela Roccuzzo continuó con la gama de colores y compartió fotos con un look total celeste que despertó suspiros en las redes.

A tres meses de ese inolvidable 18 de diciembre de 2023, que quedará para siempre en la historia como el día en que la selección argentina levantó la Copa del Mundo después de 36 años, Lionel Messi volvió al país. Aterrizó el lunes alrededor de las 10 de la mañana, en un avión privado, junto a su esposa y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi junto a familiares y amigos en la noche porteña (Foto: Instagram/@elchuecosuar)

Ese mismo día, se reunió con sus compañeros en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y tuvieron el primer entrenamiento como campeones del mundo. Horas más tarde, salió a cenar a una exclusiva parrilla de Palermo con su madre Celia, sus hermanos Sol y Matías, Gustavo Bermúdez, Adrián Suar, Griselda Siciliani y Margarita, la hija de la expareja. Rápidamente, se corrió la voz de su presencia y una multitud de fanáticos se agolparon en la entrada del restaurante para verlo. La situación escaló al grado que agentes de la Policía de la Ciudad tuvieron que custodiar al 10 para que pudiera retirarse en una auto.

Pero, entre asados con amigos, una cena con Marcelo Tinelli y los entrenamientos, el capitán del conjunto de Scaloni se mostró feliz con su regreso al país y con la chance de volver a ponerse la camiseta con la tan anhelada tercera estrella. Además de los cientos de miles de hinchas que lo siguen, también lo acompañan las personas más importantes de su vida, que viajaron con él para el partido: su esposa y sus hijos.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un look total celeste Instagram @antonelaroccuzzo

Fiel a su estilo fashionista, la rosarina palpitó el tan anisado encuentro del jueves de la manera que más le gusta: con sus looks. En su cuenta de Instagram compartió un posteo que no pasó inadvertido por un detalle muy particular: el color y lo acompañó con un corazón de la misma tonalidad. ¿Cuál eligió? Nada más y nada menos que el celeste. Lució un conjunto deportivo de tres piezas: un pantalón tipo cargo con elástico en la cintura y una campera inflada haciendo juego. El toque final lo dio con el top mangas largas con trasparencias y complementó el outfit con un par de aros dorados.

Antonela Roccuzzo hizo un posteo con un look celeste en la previa del partido de la Argentina y Panamá Instagram @antonelaroccuzzo

La empresaria se convirtió en toda una referente del mundo de la moda, y los más de 34 millones de seguidores que tiene en Instagram están a la espera de conocer más de su guardarropa. Es así como comparte desde sus looks para entrenar o pasar tiempo en casa, hasta los exclusivos diseños de alta costura que usa para asistir a diversos eventos. También las cábalas que mantiene con sus outfits para los partidos más importantes de la selección argentina, tal como lo hizo durante el Mundial de Qatar.

