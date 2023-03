Ciro Messi cumplió años y el posteo que le dedicó Antonela Roccuzzo enloqueció a todos por un detalle

escuchar

La familia Messi está de fiesta. Este 10 de marzo, Ciro, el más pequeño de la casa, cumple cinco años. A modo de homenaje, su madre, Antonela Roccuzzo, publicó un sentido posteo en las redes. Sin embargo, no solo emocionó a todos con sus palabras, sino que reveló que el niño tiene algo extremadamente preciado por todos los argentinos y eso no es solamente a La Pulga como padre. Un detalle en una de las fotos con un claro y directo guiño a Qatar 2022 enloqueció a sus seguidores.

Los meses posteriores a ganar el Mundial fueron un torbellino de emociones y sensaciones para la familia del campeón: celebraron con su familia en la Argentina, volvieron a París y se fueron de vacaciones a los Alpes suizos a esquiar. No obstante, en la misma semana en la que Antonela cumplió 35 años y Messi se llevó el premio The Best al mejor jugador de la FIFA, sufrieron un golpe muy duro: dos personas balearon 14 veces el supermercado que tienen los Roccuzzo en Rosarino y dejaron una amenaza para el 10.

La pareja, por su parte, no se pronunció al respecto y continuó con su rutina. La empresaria disfrutó de unos días en Barcelona con sus hijos y causó sensación en la Semana de la Moda de París. Por su parte, el futbolista dijo presente en los partidos del París Saint-Germain aunque sufrieron un importante traspié: perdieron contra el Bayern de Múnich y quedaron eliminados de la Champions League.

Pero la tristeza quedó a un costado porque ahora llegaron los festejos. Este viernes Ciro, el hermano menor de Thiago y Mateo, cumple un año más de vida y tal como lo hace en todas las fechas especiales, su madre compartió su felicidad con sus 34 millones de seguidores. Subió dos Historias e hizo un posteo muy especial. “Feliz Cumple Ciro. Para siempre nuestro bebé”, escribió junto a dos corazones rojos. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y de mensajes con buenos deseos para el cumpleañero. Uno de ellos lo dejó Ángel Di María: “Feliz cumpleaños Ciro. Que pase un lindo día”.

Las palabras de Antonela estuvieron acompañadas por una foto de Ciro cuando era bebé, sentado en un sillón con una pícara sonrisa, y una más actual que causó gran ilusión. En ella se lo pudo ver vestido con algo extremadamente preciado por los argentinos, algo por lo que algunos hicieron largas filas para conseguir por el especial significado que tiene. ¿De qué se trataba? Nada más y nada menos que de la camiseta oficial de la selección argentina con las tres estrellas en el escudo.

El niño lució orgulloso su uniforme albiceleste, con el logo de la FIFA en el centro. Como no podía ser de otra manera, llevaba estampado el dorsal número 10, el de su padre. Los hijos del rosarino son fanáticos de la Argentina y cabe recordar que Thiago y Mateo celebraron sus respectivos cumpleaños con la temática albiceleste pero previo al Mundial de Qatar.

Ahora, con el nuevo status de campeones del mundo, hicieron una renovación de vestuario y será cuestión de esperar para conocer si Ciro sigue los pasos de sus hermanos mayores para elegir la temática de su festejo o se inclina por una distinta.

