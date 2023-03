Camila Homs y un explosivo dardo ¿dirigido a Rodrigo De Paul?: “Chau mi amor, te lo perdiste”

escuchar

Camila Homs se refirió a sus relaciones pasadas y lanzó un comentario que todos enseguida relacionaron con Rodrigo De Paul, de quien se separó tras conocerse la actual relación del futbolista con Tini Stoessel.

En un breve relato acerca de cómo reaccionó tras la separación del exfutbolista, sin nombrarlo, brindó detalles del comportamiento que tuvo y causó revuelo en el estudio de ¿De qué signo sos? (El Trece).

El comentario de Cami Homs en referencia a sus exrelaciones

El miércoles la panelista del programa que conduce Lali González rompió el silenció y relató un hecho que pocos conocen. Esta fue la segunda vez que puso su ejemplo allí en cuestiones maritales. Al principio de la charla, Virginia Gallardo le preguntó si alguna vez pensó en “destrozarle” algo a su expareja. Aquella consulta que surgió en medio de la temática sobre infidelidades terminó con una sorpresiva respuesta de la modelo.

“No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo”, advirtió Homs con seriedad al tiempo que evitó referirse a De Paul, quien fue su pareja durante doce años y con quien se convirtió en madre de Francesca y Bautista.

Lo llamativo de la cuestión es que un día después volvió a retomar aquella crítica. Entre risas, Homs opinó sobre la respuesta de una concursante acerca de que nunca recibió un regalo por parte de su ex: “Lo material no siempre está bueno, pero… Mucho regalo tal vez es porque quiere tapar algo, muchas veces pasa”. Esto último resonó ya que se interpretó como una referencia a lo que vivió en carne propia, cuando se especuló que el campeón del mundo mantenía un vínculo secreto con Martina Stoessel.

“Me ha pasado. Me ha pasado que se mandaron alguna y para remediar vienen con la carterita, el regalito… Si yo lo quiero, me lo compro. No funciona así. Mínimo algo más”, detalló Homs y concluyó el asunto sobre las exparejas con una frase contundente acerca de si retomaría el romance en el futuro: “No. Absolutamente no”.

El picante posteo de Camila Homs con un “osito” y ¿con otro dardo para Rodrigo De Paul?

Por si el “palo” que Camila Homs le envió a Rodrigo de Paul en la emisión del programa ¿De qué signo sos? (El Trece), resultó poca cosa, días atrás la modelo publicó en sus Historias de Instagram una imagen con un llamativo mensaje con la popular frase de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que integró parte de la letra de la Session #53 con Bizarrap.

El picante posteo de Cami Homs con un “osito” y ¿con un dardo para Rodrigo De Paul?

A pesar de que se creía que las aguas se habían calmado, Camila apareció sentada bajo el sol y sin decir una palabra, posó ante la cámara y, sobre la foto, adjuntó un sticker de un osito de peluche que sostenía un corazón con las dos manos. Dentro del mismo, escribió: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres te recuerdan tus deudas con un osito”.

No tuvo que agregar nada más para que la intención sonara clara y fuerte: usó una referencia que la artista le dedicó a Gerard Piqué después de que la engañara y, a su vez, implicó que el tira y afloja legal-económico está lejos de solucionarse.

