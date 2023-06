El detalle en el vestuario de Boca que salpicó a Leo Messi y a Pablo Aimar: “Me ducho con los botines”

escuchar

Todo fue emoción y alegría en el partido de despedida de Juan Román Riquelme, que se jugó este domingo en la Bombonera. Pero, en los vestuarios, en la previa del encuentro, hubo un detalle pintoresco que tiene que ver con una prenda de vestir que dio de qué hablar por la actitud de algunos futbolistas.

Se trata de unas ojotas con los colores de Boca Juniors, que muchos jugadores invitados a la despedida se pusieron sin problemas pero que otros, como Pablo Aimar, de fuerte identificación con River Plate, prefirieron no usar. En este dilema de usar o no las ojotas azul y oro también se vio implicado Lionel Messi, que dejó picando la duda de si finalmente se puso o no el particular calzado xeneize.

Pablo Aimar optó por no ponerse las ojotas con los colores de Boca en la despedida de Riquelme

El detalle del uso o no de las ojotas boquenses minutos antes del partido despedida de Riquelme pudo observarse gracias a la transmisión que la TV Pública hizo desde interior del vestuario, con todos los jugadores a punto de salir a la cancha.

La periodista Sofi Martínez fue la que ingresó a ese recinto y, luego de mantener una breve discusión con Alfio ‘Coco’ Basile que la quería retirar del lugar, ella recorrió el vestuario en busca de alguna declaración. Así fue como encontró al ‘Payaso’ Aimar, el exfutbolista de River, compañero de Riquelme en sus tiempos de la selección juvenil y actual colaborador de Lionel Scaloni en la selección nacional.

Pablo Aimar, histórico exjugador de River Plate, no se puso las ojotas con los colores de Boca Captura TV Pública

Luego de decir que Riquelme para él era “un amigo de la adolescencia, que es la época que todos recordamos”, Aimar se vio sorprendido por una observación de la periodista, que le hizo notar al futbolista que no se había puesto las ojotas de Boca, sino que ya se había calzado los botines.

“Veo que tenés las ojotas, no quiero entrar en polémica, jamás ha sido mi intención”, comenzó la cronista. “Sí, están ahí, están ahí”, respondió el ex River y Valencia, con una sonrisa. “¿Pero te las vas a poner?”, inquirió Martínez. “No, no, no. Me ducho con los botines”, fue la contundente respuesta del payasito.

El calzado boquense también formó parte de otra discusión cuando, también por la pantalla de la TV Pública, se lo vio a Lionel Messi en medias y apoyando uno de sus pies sobre una de las ojotas. Se creó entonces la duda de si el capitán de la selección campeona del mundo se había calzado esas prendas o simplemente las había utilizado como apoyo.

¿Lionel Messi se puso las ojotas de Boca, o simplemente se apoyó en ellas? Captura TV Pública

Por supuesto, las redes sociales se hicieron eco de estas imágenes y los usuarios opinaron, por un lado, que el rosarino las había usado y por el otro, que nunca se las había puesto.

Lionel Messi apareció finalmente con las ojotas de Boca en sus pies, junto al utilero xeneize, Matías Capella Twitter / @Volve10Riquelme

La controversia se mantuvo por un tiempo en las redes sociales hasta que, finalmente, apareció una foto del mismísimo Messi en el vestuario calzando inequívocamente las ojotas del xeneize.

La flamante incorporación del Inter Miami sonreía en la foto junto al utilero de Boca, en una imagen que despejó todas las dudas y dejó a los hinchas boquenses completamente felices de ver al ídolo de los argentinos con los colores auriazules, aunque sea solo en sus pies.

