Clara Chía asistió a la boda del hermano de Gerard Piqué: el detalle en el look que se robó todas las miradas

escuchar

Este fin de semana, se celebró el tan esperado día de la boda del hermano menor de Gerard Piqué, Marc, con María Valls. Un evento rodeado de especulaciones y rumores, donde el exjugador del Barça y su pareja, Clara Chía, fueron el centro de atención. La joven causó furor durante la ceremonia, no solo por su asistencia (y no la de los hijos del futbolista), sino también por la elección de su look para esta jornada tan especial.

En la primera fase de la romántica boda celebrada en Barcelona (España), la religiosa, Milán y Sasha no asistieron, debido a razones referentes al acuerdo entre Piqué y Shakira. La pareja salió por una de las puertas secundarias de la iglesia, tomada de la mano y con sonrisas en sus rostros. Su paso fue breve y discreto, para evitar a la prensa, pero aún así se pudo apreciar la elección de moda de Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía asistieron a la boda del hermano menor del futbolista Europa Press

Bajo unos lentes de sol oscuros, Clara apostó por un sencillo maxi vestido tejido de textura rib metalizada clave dorada, con tiras delgadas y escote en forma de V. Un sobrio atuendo de Victoria Beckham, cuyo precio aproximado rondaría los mil dólares. Como complemento, la joven española se enfundó en unas sandalias de base nude y correa de vinilo transparente. Junto a ella, Piqué llevó un look igual de sencillo, protagonizado por un traje azul marino, camisa blanca y un pañuelo a tono.

La pareja lució un atuendo acorde a los requisitos del evento Europa Press

Valuado en mil dólares

Y, aunque el look de Clara Chía empezó a ser criticada por algunos usuarios de las redes sociales, que alegaron que no era apropiado para una boda de tal magnitud, lo cierto es que intentó ceñirse a su propia manera al código de vestimenta requerido: hombres en traje oscuro y corbata y mujeres con vistosos y coloridos vestidos fluidos, con un calzado cómodo y apropiado para la ocasión. Incluso, recomendaron que no usaran tacones aguja, una drástica decisión que corresponde al lugar en el que se celebró la boda.

El vestido está valorado en alrededor de mil dólares Europa Press

La ceremonia religiosa fue en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, mientras que la fiesta posterior se celebró en los espectaculares jardines de una residencia de la familia de la novia, que data de los años 40, ubicada en la costa catalana.

Así, Clara Chía, Gerard y los demás invitados a la boda de Marc Piqué y María Valls disfrutaron de un magnífico evento que no contó con los sobrinos del novio. En tanto, se observó que la joven mantendría una muy buena relación con la novia y el resto de la familia del futbolista español.

El Comercio (Perú)