Shakira se habría alojado en Costa Rica en la casa de una persona especial

Una vez que el exfutbolista Gerard Piqué le entregó a sus hijos en Miami, Shakira aprovechó para llevárselos de vacaciones a Costa Rica. Esa noticia circuló en las redes sociales desde hace algunos días, pero fue recientemente que se conocieron algunos detalles, como el lugar en el que la cantante colombiana se hospedaría. Al parecer, se quedará junto a los niños y su hermano Tonino en la mansión de Gisele Bündchen.

La originaria de Barranquilla arribó a territorio costarricense y de inmediato se quedó en un hotel. En el camino se cruzó con algunos fans y fueron ellos los primeros en dar a conocer que la artista se encontraba en ese país, así como quiénes eran sus acompañantes. Según el portal local Teletica, estuvo allí antes de irse a la mansión de Bündchen.

Esta información fue confirmada por la revista Hola!. En uno de sus artículos se describió que la exesposa de Tom Brady tiene una propiedad en la exclusiva playa Santa Teresa de Cóbano, que no dudó en compartir con la intérprete de “Pies descalzos” para unas vacaciones. Así, parece que las celebrities pasarán algunos días de descanso juntas. Milan y Sasha también tendrán compañía, dado que la top model viajaría con sus pequeños Benjamin Rein y Vivian Lake, de 13 y 10 años, respectivamente.

Si bien no se sabe cuál sería el motivo de esta nueva reunión, no es la primera vez que las dos mujeres organizan algo en conjunto. A mediados de mayo, semanas después de que Shakira se mudara a Miami, salieron a comer juntas y también llevaron a los niños. Las dos viven en el sur de Florida y por eso han aprovechado acompañarse, ahora que ambas viven su nueva soltería.

Hay que recordar que la modelo también se separó de Brady en 2022 y decidió enfocarse únicamente en sus hijos, prioridad que comparte con Shakira. Es en esta nueva etapa de sus vidas que se las ha visto más unidas, pero la realidad es que se conocen desde hace muchos años. En declaraciones citadas por la revista Quién, Bündchen aseguró que ya tenía mucho tiempo de relación con Shakira y que le parecía una persona muy genuina.

“Es una persona muy verdadera, muy de corazón, una persona fuerte, pero muy sencilla al mismo tiempo... Soy la fan número uno de Shakira. La conocí en la Copa y siempre me gustó su música porque es música muy latina, de corazón, del alma”, aseguró.

Gerard Piqué y la boda de su hermano

Al mismo tiempo que la cantante de “Antología” disfrutaba de las paradisíacas playas de Costa Rica, su expareja asistía a la boda de su hermano junto a Clara Chía Martí. El fin de semana, Marc Piqué se casó con María Valls y sus sobrinos no pudieron estar presentes presuntamente porque Shakira no les permitió quedarse más días en Barcelona. En un principio se dijo que era porque la artista no quería que los niños compartieran junto a la nueva pareja del exfutbolista, pero ahora se cree que es porque ya tenían unas vacaciones planeadas. No obstante, cabe destacar que no se tiene una versión oficial al respecto.

