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El día que Lionel Messi recordó el esfuerzo de su papá Jorge para mantener a su familia
El padre del capitán de la selección argentina murió a los 68 años en Rosario, luego de atravesar complicaciones en su estado de salud
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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió a los 68 años luego de atravesar complicaciones en su estado de salud. Según pudo saber LA NACION, el fallecimiento ocurrió durante la madrugada en un sanatorio de Rosario, donde permanecía internado. En junio había trascendido que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se había informado cuál era su diagnóstico. Tras conocerse la noticia, volvió a salir a la luz una entrevista en la que el capitán de la selección argentina recordó el esfuerzo que su padre hizo durante sus primeros años.
En aquella charla, Leo repasó algunos aspectos de su infancia y habló especialmente de las largas jornadas laborales que tenía Jorge cuando él era chico. Su padre se levantaba muy temprano y regresaba a la casa recién por la noche, una rutina que hacía que ambos compartieran poco tiempo durante los días de semana.
“Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar, prácticamente todos los días”, relató.
A pesar de pasar muchas horas separados, el capitán de la selección argentina recordó que esperaba con entusiasmo el regreso de su padre. “Nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él. Por eso te digo que es diferente en ese sentido, porque él se la pasaba trabajando, la verdad”, expresó.
Sin dudas, el recuerdo también permite dimensionar el lugar que Jorge ocupó durante los primeros años de Lionel. Además de sostener a la familia con su trabajo, tuvo una participación central en las decisiones vinculadas con el futuro futbolístico de su hijo.
Desde Rosario acompañó los primeros pasos de Lionel y estuvo involucrado en el proceso que llevó a la familia a tomar la decisión de viajar a España. Más tarde, permaneció junto al futbolista durante sus primeros años en Barcelona, mientras el resto de la familia continuaba su vida en Rosario.
Con el paso del tiempo, Jorge siguió cerca de Lionel y asumió también un papel importante en la gestión de su carrera. Pero su presencia excedió siempre el ámbito deportivo: fue padre, acompañante y una de las figuras que estuvo junto al futbolista desde sus primeros años hasta su consagración mundial.
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