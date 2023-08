El difícil momento de Germán Pezzella por la muerte de su perra: “Fuiste el pegamento que nos unía en cada pelea”

escuchar

El campeón del mundo en Qatar 2022, Germán Pezzella y su esposa Agustina Bascerano, compartieron unas sentidas palabras para su perrita, Morita, quien murió hace pocos días. En una publicación de Instagram, el futbolista mostró su costado sensible con la mascota que acompañó a la pareja durante los últimos 9 años.

Uno de los pilares fundamentales en la carrera de Germán Pezzella fue su perra Morita, quien lo acompañó durante el 2015, en su adaptación a un nuevo país como España. A pocos días de cumplir 9 años, la mascota falleció y la pareja que la adoptó le dedicó unas palabras.

“Mi chiquita. Pasaron unos días, pero aún no encuentro las palabras”, introdujo el jugador del Real Betis en el mensaje y luego continuó: “No sé ni por donde empezar para describir todo lo que nos diste. Quizá por tu alegría al despertarnos por las mañanas, tus besos al volver a casa, tu compañía silenciosa cuando algo no iba bien o tus ganas de compartir lo que sea con nosotros”.

La publicación de Germán Pezzella dedicada a Morita Instagram: @germanpezzella

Germán Pezzella y Agustina Bascerano junto a la pequeña Morita de viaje

Luego, Germán Pezzella describió lo que significaba la mascota para ellos. “Nos enseñaste que en las cosas simples está la felicidad. Fuiste el pegamento que nos unía en cada pelea absurda, encontrabas la manera de acercarnos y que fuéramos felices los tres. No nos alcanzarían ni 100 años para devolverte el amor que nos diste, pero ojalá hayas sentido todo el amor que te tenemos. Donde sea que estés, seguí saltando, corriendo, ladrando, roncando, y sobre todo, seguí brillando, porque sos luz para nosotros y nunca te vamos a olvidar. Te amamos para siempre. Felices 9 años, gordita hermosa, te vamos a extrañar”.

Sus compañeros de selección acompañaron al defensor en este difícil momento a través de un like: Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Emiliano Martínez y Juan Foyth, entre más de 50 mil seguidores que también se hicieron presentes en la publicación. Lucas Ocampos, jugador del Sevilla, le escribió: “Fuerza amigo, un abrazo grande”. Guido Rodríguez, Gabriel Mercado, Giovanni Simeone, Carlos Sánchez, por su parte, comentaron el post con un emoji de corazón.

Germán Pezzella y Agustina Bascerano paseando a Morita Instagram: @germanpezzella

La modelo Agustina Bascerano, por su parte, le dedicó un extensivo mensaje a la pequeña Morita. “9 años de ella… No sé ni por dónde empezar”, introdujo y luego contó lo que significaba la perrita para su vida. “Fue lo mejor que me pasó, nos acompañó a ambos en casi toda nuestra relación. Ella lo era todo, me enseñó lo que es amar sin medida, lo que es la lealtad, el compañerismo, el amor incondicional”.

La mascota ocupó un lugar muy importante en sus vidas, desde los primeros años como pareja. “Si tenías un problema o un día malo, ella te sacaba una sonrisa, siempre. Siempre alegre, enérgica, juguetona, amorosa, buena. Me enseñó que las palabras sobran cuando la conexión es del corazón. Me enseño a hablar con miradas. Yo sabía perfectamente cuando ella estaba bien o mal. Me enseñó que lo importante es estar y acompañar sin tener esperar nada”, señaló.

“Fuimos muy afortunados de tenerte todos estos años. No me va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que me hiciste vivir. Ojalá te haya dado el 10% de lo que me diste porque vos sí que te merecías todo en esta vida. Hoy mi dolor es enorme, a veces la vida es muy injusta. Desearía haberte tenido toda la vida conmigo. Eras mi bebé”, continuó la modelo.

“Sé que estás cuidada en el cielo y serás mi ángel por siempre (...) Una parte de mí se fue con vos, pero estoy segura de que nos vamos a encontrar. Te lo prometo”, concluyó el sentimental mensaje que le dedicó a la perrita.

LA NACION