Oscar Ruggeri estalló con sus compañeros de F90: “¿Qué hace Casemiro que no hacen los nuestros?”

Oscar Ruggeri admitió este lunes por la noche en ESPN F90 que le “ilusiona” el rendimiento de la Selección Argentina, de cara a las instancias finales de la Copa América. No es la primera vez que el “Cabezón” se muestra optimista con el equipo que dirige Lionel Scaloni.

A su vez, el resto de los periodistas del programa que conduce Sebastián Vignolo reiteraron su actitud expectante en relación al rendimiento del conjunto “Albiceleste” en la presente competencia, y desde la asunción del nuevo técnico en junio de 2019.

En esta ocasión, el exdefensor reinstaló el debate sobre la Selección Argentina, al preguntarles a sus compañeros por las características del seleccionado brasileño: si es un buen equipo, o si está compuesto por notables “individualidades”.

Ruggeri estalló con sus compañeros de F90

Quien tomó la palabra fue el periodista Daniel Arcucci, y explicó cómo juega el “Scratch”: “Juega a presionar. Va con dos laterales que pasan todo el tiempo, con un 5 como Casemiro, que es muy posicional...”. El exjugador contestó que “los nuestros” también pasan por afuera, y Arcucci respondió: “Entonces, no discutamos más”.

Con la expectativa de obtener una respuesta distinta, Ruggeri vociferó: “No me sabés decir. Me dijiste: ‘Dos tipos que pasan por afuera’. El 5 Casemiro. ¿Qué hace Casemiro que no hacen los nuestros?”. En ese momento, intervino el comentarista Diego Fucks, quien respondió que el volante central del Real Madrid hace “de todo” porque “ataca y defiende”. En tanto, Federico Bulos definió a Casemiro como al “mejor 5 del mundo”.

Casemiro Silvia Izquierdo - AP

Por último, el exdefensor se permitió dudar de la aseveración de Bulos, y disintió con la alta estima que tienen sus compañeros del equipo de Tite: “¿Es el mejor del mundo? Porque cuando el otro día se las vio mal tuvo que sacar a cuatro o cinco jugadores, y metió a otros cuatro. (...) ¿Y los nuestros qué? ¿Y Lautaro (Martínez)? ¿De dónde salió campeón ahora y fue uno de los goleadores?”, se preguntó, dando a entender que los futbolistas argentinos también están bien posicionados en el mundo del fútbol.

LA NACION