Lewis Hamilton y Kim Kardashian se mostraron juntos en el Super Bowl LX: ¿romance confirmado?

Luego de semanas cargadas con rumores sobre un posible romance entre el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y la modelo Kim Kardashian, ambos se mostraron por primera vez juntos en público durante el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks en el Super Bowl XL.

Minutos antes de la patada inicial, las cámaras de la transmisión encontraron a Hamilton y Kardashian charlando relajados en uno de los mejores palcos del Levi’s Stadium de California.

Las imágenes enseguida se viralizaron en redes sociales, entre miles de usuarios que comentaron la actitud amorosa que se apreciaba entre ambos.

Tanto el deportista como la actriz vestían outfit de color negro discreto, pero fieles a su estilo personal, de íconos y referentes de la moda a nivel global.

La interacción entre Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl

Si bien fueron grabados por apenas unos segundos, la imagen pareciera terminar por confirmar el inicio de una relación amorosa que, hace algunos días, había salido a la luz cuando fueron vistos juntos en una cita en un lujoso club de campo llamado Estelle Manor, situado en Witney, una localidad británica perteneciente al condado de Oxfordshire.

Para este encuentro, que se produjo el sábado 31 de enero, Kardashian viajó desde Los Ángeles en un jet privado y fue recibida por un séquito de guardaespaldas y empleados que cargaron su equipaje hasta la propiedad. Por su parte, Hamilton habría arribado una hora después que la modelo tras un viaje en helicóptero desde Battersea, Londres.

Kim, madre de cuatro hijos y divorciada de Kanye West, contrató una de las mejores habitaciones de la propiedad, la cual costaría una cifra cercana a los US$1000 la noche. El servicio incluyó -para ambos- sesiones de masajes y spa que disfrutaron durante toda la estadía para pasar un momento romántico, a solas, lejos de las cámaras.

In fraganti: un medio francés captó el momento donde Kim Kardashian y Lewis Hamilton salían del mismo auto (Foto: @deuxmoi)

A pesar del gran operativo para custodiar a las dos celebridades, empleados del hotel atestiguaron ante The Sun que el encuentro fue “muy romántico”. A su vez, confirmaron que la modelo y el deportista tenían exclusividad absoluta para hacer uso de las instalaciones sin que nadie interfiriera.

Otro dato que circuló es que Lewis y Kim tuvieron una cita privada en un salón especial, sin la presencia de otros huéspedes. “Ella tenía dos guardaespaldas y Lewis tenía un oficial de protección personal, pero ellos permanecieron en un segundo plano. Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos", deslizaron sobre el operativo que montaron para el encuentro.

La visita al club de campo duró tan solo un día y el domingo, en horas de la mañana, Lewis decidió salir por la puerta principal del hotel; Kim prefirió una salida lateral, donde lo esperaban sus guardaespaldas. Acto seguido, los protagonistas de esta historia viajaron rumbo a Francia para alojarse en otro lujoso condominio ubicado en París, según detalló la cuenta Deuxmoi, quien subió varias imágenes sobre lo ocurrido.

Un medio francés captó la presencia de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un lujoso hotel

Lewis Hamilton y Kim Kardashian mantienen una relación que data de hace muchos años cuando, en 2014, se cruzaron por primera vez en los premios GQ Men of the Year (Hombre del año). Por ese entonces, el deportista estaba en pareja con Nicole Scherzinger y Kim con Kanye West, con quien Hamilton mantenía una fuerte amistad.

Desde ese entonces, las dos celebridades se cruzaban en eventos multitudinarios por el mundo, aunque no existía un acercamiento tan fuerte como el ocurrido en los últimos días. En cuanto a sus vidas sentimentales, el deportista registra un extenso prontuario, mientras Kardashian, tras divorciarse de West, decidió bajar el perfil, alejarse de los medios de comunicación y poner la atención en su formación académica al estudiar Derecho.

Sin hacer alusión a su vida privada, Hamilton se encuentra enfocado en lo que será una nueva temporada de la Fórmula 1. A días del inicio del campeonato, el piloto de Ferrari -la escudería que lo contrató hasta finales de este año- aguarda un rediseño de su monoplaza para afrontar un nuevo año en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.